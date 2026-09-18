Policía ha matado a cuatro supuestos delincuentes en las últimas horas; dos son del caso Boca Chica

La Policía Nacional informó este viernes que cuatro personas han muerto tras "enfrentamientos con agentes policiales" en hechos separados en las últimas horas.

Dos pertenecen al incidente ocurrido el pasado día 12 en Los Coquitos, Boca Chica, donde dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas. Por este hecho ya se han entregado cinco personas a las autoridades.

Los detalles fueron ofrecidos durante una rueda de prensa en la sede del Palacio de la Policía Nacional por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien explicó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y apresar a otros posibles implicados, además de localizar más armas de fuego.

Uno de los casos corresponde a Wander Alcántara, quien, de acuerdo con el informe policial, enfrentó a los agentes durante un operativo realizado en horas de la madrugada de este viernes en la calle José Francisco Peña Gómez, en el sector Andrés, de Boca Chica. Alcántara resultó herido y posteriormente falleció, dijo Pesqueira.

La Policía indicó que en su poder fue ocupada una pistola Glock 43, con un cargador tipo tambor, cuya documentación no fue presentada.

Perfil de los fallecidos

Otro de los fallecidos fue identificado como Deivi Rosado Durán , conocido como "e l Gordo o e l Fantasma de Guindo" , quien resultó herido y posteriormente murió, según informó la Policía.

Pesqueira señaló que Rosado Durán era investigado y señalado como la persona que presuntamente suministraba armas de fuego a la banda que las autoridades buscan desmantelar en Boca Chica.

El vocero recordó que este individuo había sido apresado en los años 2023, 2025 y 2026, y que en una de esas ocasiones fue detenido en Bonao con un arsenal de armas de fuego, pero posteriormente recuperó su libertad.

También indicó que Rosado Durán había sido vinculado a un asalto contra un camión de valores y que las autoridades lo señalaban como proveedor de armas de fuego para integrantes de la organización investigada.

Otros dos casos

La institución también informó sobre la muerte de Jordin Antonio Ogando , quien, según las autoridades, enfrentó a agentes policiales en la calle Doctor Bentances, esquina 11, del sector Villa María , en el Distrito Nacional .

De acuerdo con la Policía, Ogando se dedicaba presuntamente a secuestrar conductores de la plataforma InDriver, principalmente en el municipio de Andrés Boca Chica para posteriormente asaltarlos. En el lugar, las autoridades dijeron haber ocupado un arma de fuego y varias cápsulas.

El cuarto caso corresponde a Dilson Humberto Reynoso Cruz, alias "Mandrake", quien resultó abatido ayer, jueves, en un alegado enfrentamiento con agentes policiales en Pontezuela, Santiago.

Pesqueira dijo que era señalado como participante en varios hechos violentos ocurridos en Santiago en el año 2021, incluyendo robos, homicidios y heridas por arma de fuego. Se le atribuye la muerte de un adolescente de 15 años.

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