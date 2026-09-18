Luis Abinader inicia jornada en Puerto Plata con entrega de obras educativas

El presidente Luis Abinader realiza el corte de cinta durante la entrega de uno de los planteles escolares construidos en Puerto Plata ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader inició este viernes una extensa jornada de trabajo en la provincia Puerto Plata con la entrega de varias obras de infraestructura educativa, que incluyeron nuevos centros escolares, aulas del nivel inicial y el remozamiento de planteles.

La jornada comenzó en el municipio Sosúa, donde el mandatario encabezó el acto de inauguración del centro educativo Profesor Miguel Ángel Rivera Silverio, en el sector Los Castillos. Durante la actividad también fueron entregadas dos aulas del nivel inicial en la Base Aérea y los trabajos de remozamiento de la escuela básica Juan Lockward.

Posteriormente, Abinader realizó el corte de cinta que dejó formalmente inaugurado el liceo Gregorio Luperón, también en Sosúa.

Durante el acto, el viceministro de Descentralización y Desarrollo del Ministerio de Educación, Juan Estévez, destacó que la construcción y mejoramiento de los centros educativos constituye una inversión en oportunidades para los estudiantes y sus comunidades.

Estévez sostuvo que una escuela no se limita a su infraestructura física, sino que debe convertirse en un espacio de formación, participación de las familias y desarrollo de los estudiantes.

El funcionario también llamó a las familias y a la comunidad a asumir un papel activo en el acompañamiento de los estudiantes y en el cuidado de los centros educativos.

Mientras que el estudiante Harold Engel Figuereo, en representación de sus compañeros, agradeció la apertura del centro. Destacó que las nuevas instalaciones les permitirán continuar su formación académica y en valores.

"Estudiar significa tener la oportunidad de crecer, de soñar y de prepararnos para ser mejores cada día", expresó el estudiante.

El acto fue bendecido por monseñor Julio César Corniel, obispo de la Diócesis de Puerto Plata.

Amplia agenda

Luego de las actividades educativas, el presidente Abinader se trasladó al Proyecto Turístico Punta Bergantín, donde realizó una visita de supervisión al desarrollo de la iniciativa.

La agenda presidencial contempla además varias obras en distintos puntos de la provincia.

Infraestructura y desarrollo

El gobernante encabezará la inauguración del puente sobre el río Camú y dejará iniciado el plan de asfaltado de los sectores Bayardo y Barrio Nuevo, en la zona oeste de Puerto Plata.

La jornada continuará con la puesta en funcionamiento de la estancia infantil Anbar, ubicada en el sector El Avispero, en San Felipe de Puerto Plata.

Posteriormente, el mandatario inaugurará la escuela Oliva Capellá, en el sector Los Olivos. Durante esa actividad también serán entregadas tres aulas iniciales en el centro educativo Arzeno Brugal, tres en la escuela Alejandro Piña y dos aulas iniciales en la escuela Silvano Reynoso, en La Isabela.

La agenda del jefe de Estado concluirá con la inauguración de la Planta de Valorización y Relleno Sanitario Jaime Manuel Camps Power Recycling, S. R. L., ubicada en el paraje Maggiolo, en la carretera Puerto Plata-Cofresí, obra destinada al manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos.