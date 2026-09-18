Noticias que fueron tendencia

La violencia registrada en sectores de la capital, las fallas que persisten en el Programa de Alimentación Escolar, una decisión del Tribunal Constitucional sobre los derechos de los conductores mayores de 75 años y el deterioro de inversiones públicas millonarias estuvieron entre los temas que más interés despertaron entre los lectores de Diario Libre esta semana.

Dos sucesos tuvieron particular repercusión: la agresión a un joven de 23 años perseguido hasta el edificio donde reside en Serrallés y la investigación sobre la muerte de Emmanuel Contreras Medina, cuyo origen, según el Ministerio Público, estuvo en una negociación de un teléfono a través de Facebook Marketplace.

Lo persiguieron hasta su edificio y lo apuñalaron

Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, recibió múltiples heridas de arma blanca alrededor de las 4:30 de la madrugada del sábado 12 de septiembre cuando llegaba a su residencia en el sector Serrallés, del Distrito Nacional. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran que un hombre que se desplazaba en una motocicleta siguió al joven hasta el edificio donde reside. El agresor descendió del vehículo, continuó la persecución y logró alcanzarlo en el área del lobby, donde lo atacó con un arma blanca.

Después de ocasionarle las heridas, el atacante escapó.

De acuerdo con informaciones obtenidas por Diario Libre, Mejía-Ricart Risk acostumbraba estacionar fuera del edificio debido a la falta de parqueos y entraba por la puerta peatonal. Al momento del hecho, el conserje no se encontraba en el lobby. El joven fue reportado posteriormente en condición estable.

La Policía Nacional informó el pasado martes que apresó a Johnny González, de 41 años, señalado como el responsable de herir con un arma blanca a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart.

Contra González, el Ministerio Público pide imposición de prisión preventiva como medida de coerción. La audiencia fue aplazada para la próxima semana. Mientras que Mejía-Ricart Risk ya fue dado de alta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/inabie-reporta-controles-en-uso-de-sal-y-azucar-en-menu-escolar-743728a6.jpeg Estudiantes almuerzan en un centro escolar. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL INABIE)

El almuerzo escolar funciona a ritmos distintos en el país

Un recorrido de Diario Libre por escuelas del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, La Altagracia, Santiago y Barahona encontró marcadas diferencias en el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar. Mientras numerosos planteles reciben los alimentos establecidos por el Inabie, en otros las dificultades han llegado a afectar la duración de la jornada docente.

El menú programado para la tercera semana del año escolar incluía pastas con fajitas de pollo, moro de habichuelas negras con albóndigas de sardina, mangú con carne de res, arroz con habichuelas y sancocho de habichuelas con pollo, además de ensaladas y frutas. En los centros visitados en Santo Domingo se reportó, en general, el cumplimiento de la programación.

En Higüey también se comprobó la entrega de los platos principales previstos, aunque algunos estudiantes expresaron que determinadas comidas no son de su agrado y prefieren llevar alimentos desde sus hogares. En Santiago, las raciones correspondían igualmente al menú, pero en la Escuela Experimental Emilio Prud'Homme se reportaron problemas con el suministro de leche para el desayuno.

La situación más complicada fue encontrada en Barahona. En la escuela Nuevo Jardín, cientos de estudiantes eran despachados al mediodía porque no se estaba ofreciendo el almuerzo, pese a tratarse de un plantel de jornada extendida. Padres autorizaron temporalmente la reducción del horario al considerar que los alumnos no podían permanecer hasta las 4:00 de la tarde sin alimentación.

También se reportaron dificultades en otros planteles, incluidas quejas sobre la calidad de determinados productos. Ante las denuncias, el Inabie informó que su equipo de calidad daba seguimiento a los casos de Barahona y anunció una jornada de supervisión para adoptar las medidas necesarias y garantizar el suministro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/fallo-del-tribunal-constitucional-sobre-licencias-de-conducir-para-may-ff5e0e7b.jpg Una adulta mayor conduce en Santo Domingo. (SHUTTERSTOCK)

La edad ya no bastará para acortar la licencia de conducir

El Tribunal Constitucional (TC) anuló la disposición que establecía una vigencia de solo dos años para las licencias de conducir de las personas mayores de 75 años. La decisión figura en la sentencia TC/0904/26, correspondiente a una acción directa de inconstitucionalidad.

La alta corte acogió la acción presentada por Fanny Josefina Melo Abreu y Héctor Manuel Melo Abreu contra el artículo 21 del Decreto 6-19, que contiene el Reglamento de Licencias de Conducir. El TC declaró contrario a la Constitución el párrafo que imponía una vigencia menor a los conductores que alcanzaran esa edad.

Uno de los aspectos centrales del fallo es que cumplir 75 años no permite determinar automáticamente si una persona está o no en condiciones de conducir. El tribunal planteó que la aptitud debe establecerse mediante criterios objetivos, técnicos e individualizados y no a partir de una presunción general basada exclusivamente en la edad.

La controversia también abarcó el impacto económico de las renovaciones más frecuentes. La Ley 63-17 establece en su artículo 208 una vigencia de cuatro años para las licencias, mientras la normativa contempla evaluaciones médicas psicofísicas como parte de los requisitos para obtener el documento.

Con la sentencia queda anulada la regla especial que obligaba a los mayores de 75 años a renovar cada dos años. El Tribunal Constitucional dispuso comunicar su decisión a los accionantes, al Poder Ejecutivo y a la Procuraduría General de la República, además de ordenar su publicación en el boletín de la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/millones-de-pesos-y-dolares-se-pierden-en-obras-publicas-abandonadas-55caaa1c.jpg Las obras abandonadas que se pudren a la vista de todos fue el titular de Diario Libre. ((DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA))

Millones invertidos en estructuras que nadie utiliza

Un recorrido de Diario Libre documentó ocho obras públicas abandonadas o semiabandonadas en el Gran Santo Domingo, entre ellas mercados, instalaciones educativas y de transporte, oficinas, un hotel y un teatro. Son proyectos en los que se invirtieron cuantiosos recursos públicos y que permanecen deteriorándose o sin cumplir la función para la que fueron construidos.

Uno de los ejemplos está en Los Alcarrizos. Mientras el teleférico comenzó a operar en mayo de 2023 y la Línea 2C del Metro entró en funcionamiento en febrero de 2026, la terminal de autobuses del Cibao, concebida como parte del proyecto multimodal, quedó rezagada y muestra señales visibles de abandono.

Otro caso sobresaliente es el Mercado de Villas Agrícolas, una infraestructura construida en 2012 por 16 millones de dólares. Fue equipada con 57 puestos, fábrica de hielo, plantas eléctricas y equipos comerciales, pero nunca llegó a operar.

Catorce años después, la estructura presenta puertas y cristales rotos, escaleras eléctricas que nunca fueron utilizadas y espacios afectados por el deterioro. Parte de su estacionamiento terminó convertido en una zona ocupada por casuchas desde las cuales se comercializan productos agropecuarios.

La situación de estas edificaciones pone nuevamente sobre la mesa el costo de obras estatales que fueron terminadas parcialmente, paralizadas o simplemente nunca puestas en funcionamiento. El recorrido muestra inversiones realizadas durante distintas administraciones que continúan sin ofrecer los servicios públicos para los cuales fueron concebidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/la-policia-busca-hombre-vinculado-a-muerte-de-joven-en-los-praditos-84e97749.jpg La agresión a Enmanuel Contreras, en Los Praditos, conmocionó y evidenció inseguridad en que viven ciudadanos en sectores vulnerables de Santo Domingo. (FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PERFIL DE INSTAGRAM @CHARYFREZA))

Una venta de celular, dos versiones y una muerte

La investigación sobre la muerte de Emmanuel Contreras Medina reveló un elemento decisivo: un intermediario habría colocado frente a frente al joven y al propietario de un iPhone 15 Pro Max bajo condiciones distintas sobre el precio y el pago del aparato. Contreras murió el 9 de septiembre después de permanecer en coma tras la agresión sufrida en Los Praditos.

Según la reconstrucción del Ministerio Público, Lenin Jhericop Núñez de León había publicado el teléfono en Facebook Marketplace por 35,000 pesos. Joan Manuel Jiménez Medina —identificado también en el expediente como Yoan Manuel— habría contactado al propietario y, paralelamente, se presentó ante Emmanuel como vendedor del mismo dispositivo, pero por 15,000 pesos.

Emmanuel aceptó la oferta y transfirió los 15,000 pesos a una cuenta de Banreservas a nombre del intermediario. De acuerdo con la acusación, Jiménez Medina habría dicho al propietario que Emmanuel acudiría al estadio La Javilla, en Los Praditos, para recoger el teléfono y pagarle allí. Así, uno llegó convencido de que había pagado y el otro esperaba recibir el dinero.

El encuentro terminó en una agresión que dejó a Contreras gravemente herido. Fue trasladado al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, permaneció en coma y bajo cuidados intensivos hasta su fallecimiento. La Fiscalía atribuye provisionalmente a Núñez de León homicidio voluntario.

El Ministerio Público incorporó a la investigación conversaciones de WhatsApp, movimientos bancarios y otros registros digitales. Jiménez Medina figura como prófugo y, aunque las páginas del expediente revisadas por Diario Libre no le atribuyen participación en la agresión física, su intervención resulta clave para explicar cómo comprador y propietario llegaron al encuentro con versiones completamente diferentes de una misma transacción.