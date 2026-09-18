Policía entrega armas de alto calibre a unidades tácticas

El director general de la Policía, mayor general Ernesto Rodríguez García, el director de Operaciones Policiales, el general Jhonny Soto Abreu. ( FOTO CEDIDA POR LA PN. )

La Policía Nacional incorporó armamento especializado de alto calibre para reforzar sus unidades tácticas. La entrega fue encabezada por el director general de la Policía, mayor general Ernesto Rodríguez García, y el equipamiento quedó bajo la estructura de la Dirección Central de Operaciones Policiales, que dirige el general Jhonny Soto Abreu.

De esa dirección dependen unidades como Swat, Lince, Contra Motines y Operaciones Especiales.

La institución definió el "armamento especializado de alto calibre" destinado a intervenciones que, por su naturaleza y nivel de riesgo, requieran capacidades tácticas diferenciadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-18-at-11327-pm-d5b503ec.jpeg Armamento especializado de alto calibre.

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Uso sujeto a protocolos

La Policía aseguró que la asignación y utilización de las armas estarán sujetas a los procedimientos institucionales, la legislación vigente, los protocolos sobre uso de la fuerza y el respeto de los derechos humanos.

La institución sostuvo además que el armamento será utilizado únicamente cuando las condiciones operativas lo requieran.

El Reglamento sobre el Uso de la Fuerza establece que los agentes deben utilizar, siempre que sea posible, medios no violentos antes de recurrir a la fuerza física o letal.

También dispone que las armas de fuego contra personas solo pueden utilizarse en circunstancias excepcionales, entre ellas situaciones de peligro inminente de muerte o lesiones graves.

La propia Policía reiteró en enero de este año que el empleo de la fuerza debe responder a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y definió la fuerza letal como el último recurso ante situaciones de peligro extremo.

Capacitación

El anuncio de la incorporación de nuevas armas se produce, además, mientras la Policía desarrolla un proceso de revisión de sus normas internas. En marzo pasado, la institución informó que entre las políticas sometidas a revisión se encuentran las relacionadas con derechos humanos, integridad y el Reglamento sobre el Uso de la Fuerza.

La Policía mantiene en desarrollo el Sistema Táctico Básico Policial (SITAB), destinado a capacitar a sus miembros para actuar en situaciones críticas y aplicar criterios sobre el uso de la fuerza. En abril, la institución informó que alrededor de 5,500 agentes habían pasado por esa formación.

Rodríguez García asumió la Dirección General de la Policía Nacional el 17 de agosto de 2026, luego de ser designado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 558-26.

La institución no informó qué tipo de armas fueron adquiridas, la cantidad entregada, su costo ni el procedimiento mediante el cual fueron obtenidas.

En las fotografías difundidas por la institución se observan decenas de subfusiles de la familia CZ Scorpion EVO 3, calibre 9 milímetros, así como carabinas tipo M4, normalmente configuradas para munición 5.56 × 45 milímetros. La Policía, sin embargo, no especificó oficialmente los modelos, calibres, cantidades ni el costo del armamento entregado.