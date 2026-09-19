Leonel Fernández juramentará nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en Pensilvania

Leonel Fernández se reunirá con la comunidad dominicana en Pensilvania durante su agenda en Estados Unidos ( IMAGEN FACILITADA POR LA FUERZA DEL PUEBLO. )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezará este domingo un acto de juramentación de nuevos miembros de esa organización política en Pensilvania, como parte de una agenda de varios días en Estados Unidos.

Según informó la Fuerza del Pueblo, Fernández llegará a Filadelfia procedente de Miami y luego se trasladará a Reading, donde se realizará la juramentación en el Abraham Lincoln Event, ubicado en el 100 N 5th St.

El expresidente también sostendrá encuentros con dirigentes políticos y representantes de la comunidad dominicana residente en Pensilvania.

La actividad forma parte del proceso de incorporación de nuevos miembros que la Fuerza del Pueblo desarrolla en República Dominicana y el exterior.

Fernández encabezó a principios de septiembre actos de juramentación en Azua, San Juan y Elías Piña, dentro del programa de fortalecimiento territorial de la organización.

Actividades en Miami

La agenda en Pensilvania se produce después de varios días de actividades en Miami, donde, según la Fuerza del Pueblo, Fernández juramentó a un grupo de personas procedentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y sostuvo reuniones con representantes de la diáspora.

Medios locales informaron este sábado que el exmandatario también se reunió con dirigentes políticos, empresarios y líderes comunitarios dominicanos residentes en Florida.

Próximos pasos en Nueva York

Después de concluir las actividades del domingo, Fernández tiene previsto trasladarse a Nueva Jersey y, posteriormente, a Nueva York.

En Nueva York encabezará el miércoles 23 de septiembre el VIII Foro Global América Latina y el Caribe, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD).

El encuentro se realizará en Lerner Hall, de la Universidad de Columbia, bajo el tema "América Latina y el Caribe ante un mundo en transformación".

La agenda incluye debates sobre geopolítica, economía internacional, competitividad, procesos electorales en América Latina y el peso del voto latino en las elecciones estadounidenses de medio término.

Entre los participantes anunciados figuran el exministro israelí Shlomo Ben-Ami, la profesora emérita de la Universidad de Columbia Lisa Anderson, el economista José Antonio Ocampo y el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs.