Catorce muertos a manos de la Policía Nacional en los últimos ocho días

Fotografía suministrada por la Policía que muestra a "Enger" y Michael Junior Rodríguez Peguero (a) "Michael Peluche" y las armas que supuestamente les incautaron en Santo Domingo Norte. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Al menos 14 personas fueron ultimadas en intervenciones de agentes de la Policía Nacional durante los últimos ocho días, de acuerdo con los casos reportados en distintos puntos del país.

Con estas muertes, septiembre acumula 16 fallecidos en supuestos intercambios de disparos, mientras que la cifra llega a 173 en lo que va de 2026.

Los casos más recientes están vinculados, entre otros hechos, a investigaciones por homicidios, robos, secuestros y otros actos delictivos, según los reportes de las autoridades.

Casos vinculados a incidente en Boca Chica

Luego del incidente ocurrido el pasado 12 de septiembre en Los Coquitos, Boca Chica, donde murieron dos personas, entre ellas el urbano Diddy Glow, y otras cinco resultaron heridas, la Policía Nacional ha informado sobre la muerte de cuatro supuestos implicados en el hecho.

Michael Junior Rodríguez Peguero, alias "Michael Peluche", y otro hombre identificado únicamente como "Enger" fueron ultimados el miércoles 16 durante un presunto enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en el residencial La Arboleda, en Santo Domingo Norte.

Los otros dos casos corresponden a Wander Alcántara y Deivi Rosado Durán, conocido como "el Gordo" o "el Fantasma de Guindo".

De acuerdo con el informe policial, Alcántara enfrentó a los agentes durante un operativo realizado en la madrugada del viernes en la calle José Francisco Peña Gómez, en el sector Andrés, de Boca Chica. Resultó herido y posteriormente falleció.

En tanto, Rosado Durán era señalado por las autoridades como la persona que suministraba armas de fuego a la banda que buscan desmantelar en Boca Chica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/0bbb80a2-093e-425b-ab51-8ebeb28e1169-75dd49e9.jpg El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, mientras ofrece una rueda de prensa en la que informa sobre la muerte Dilson Humberto Reynoso Cruz. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA)

Otros casos reportados

También el viernes fue abatido Jordin Antonio Ogando, quien, según las autoridades, enfrentó a agentes policiales en la calle Doctor Bentances, esquina 11, del sector Villa María, en el Distrito Nacional.

La Policía lo vinculaba presuntamente con secuestros de conductores de la plataforma InDriver.

Un día antes, el jueves, murió Dilson Humberto Reynoso Cruz, alias "Mandrake", durante un alegado enfrentamiento con agentes policiales en Pontezuela, Santiago.

Según las autoridades, Reynoso Cruz había participado en varios hechos violentos registrados en Santiago en 2021, entre ellos robos, homicidios y heridas por arma de fuego. También se le atribuye la muerte de un adolescente de 15 años.

Otro de los casos ocurrió el martes en Barahona, donde murió Willi David Gómez Batista, alias "Willi Piñe", de 26 años, durante una intervención de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Su muerte generó una situación que llamó la atención debido a que sobre el ataúd fueron colocadas varias armas de fuego. Su madre, sin embargo, sostiene que el joven estaba desarmado cuando recibió los disparos de los agentes.

El 13 de septiembre murió Edilio Rafael Salcedo, conocido como "Edilio Manos Rápidas", tras un alegado enfrentamiento con agentes. De acuerdo al reporte, Salcedo era requerido por las autoridades y señalado como presunto responsable de varios hechos delictivos, entre ellos robos de carteras y cadenas de oro a mujeres en distintos sectores de Santiago.

El sábado 12 de septiembre también murieron Luis Rivera Simón y Henrry Joel Borrell Rudecindo . De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos se desplazaban en un vehículo de transporte por aplicación a cuyo conductor alegadamente mantenían bajo amenaza.

El hecho se produjo cuando agentes policiales dieron seguimiento al vehículo en el sector El Almirante .

Ese mismo sábado, un intento de atraco a una empresa de envío de remesas en Azua dejó tres muertos, tras ser localizados en distintos puntos. Los fallecidos fueron identificados como Danny Braulio Contreras, Estarling Leonel Peñaló, alias "el Santiaguero", y Pedro Luis Paredes.

Según las informaciones suministradas, los individuos reaccionaron de manera agresiva y realizaron varios disparos contra los agentes, lo que provocó un intercambio de disparos en el que murieron los tres.

Otro de los casos corresponde a Dargenis de Jesús, quien cayó abatido durante un presunto enfrentamiento con agentes del Dicrim. Era buscado luego de escapar de la cárcel de Najayo, donde cumplía una medida de coerción por su presunta participación en el secuestro de una pareja.

Mayo concentra la mayor cantidad de muertes

Los 173 fallecidos registrados en lo que va de año se distribuyen de manera desigual entre los meses.

Mayo concentra la mayor cantidad, con 35 muertes, seguido de abril, con 25, y junio, con 24. Marzo registró 21; enero, 19; febrero, 17; mientras que julio y agosto cerraron, cada uno, con ocho.

A septiembre corresponden hasta ahora 16 muertes de hombres en supuestos enfrentamientos con la Policía.