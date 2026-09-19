Policía mata a un presunto delincuente en supuesto intercambio de disparos

Foto de archivo de una patrulla de la Policía Nacional. Este sábado se informó la muerte de un presunto delincuente en supuesto intercambio de disparos en Nagua. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional informó sobre la muerte de Jhoan Omar Leonardo Rodríguez, de 22 años, conocido como "Fugao", quien fue ultimado a tiros por agentes de la institución en la carretera Pimentel-Nagua, en la provincia Sánchez Ramírez.

Según el reporte oficial, el joven contaba con las órdenes de arresto números 2026-AJ0070342 y AJ-0059738 por su presunta participación en hechos delictivos. El hecho ocurrió cuando miembros de la División de Investigación (Dicrim), del municipio Cotuí, realizaron una intervención operativa y avistaron al ciudadano.

De acuerdo con la versión policial, al notar la presencia de los agentes, Leonardo Rodríguez presuntamente les disparó, lo que provocó que los policías repelieran la agresión con sus armas de reglamento.

Tras el intercambio de disparos, el joven resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital Regional de San Francisco de Macorís, donde los médicos certificaron su fallecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-102539-am-4af12a21.jpeg Ficha policial del fallecido compartida a Diario Libre por la Policía Nacional.

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En la intervención, una persona que acompañaba al occiso resultó herida, y las autoridades incautaron un arma de fuego con la marca y numeración ilegibles.

que acompañaba al occiso resultó herida, y las autoridades incautaron un con la marca y numeración ilegibles. La institución informó que el caso se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso.