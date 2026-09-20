Policía activa búsqueda de hombre acusado de herir a dos miembros de la institución
Ambos agentes reciben atención médica en un centro de salud
La Policía Nacional informó la noche de este domingo que activaron la búsqueda de un hombre señalado como el presunto responsable de herir de bala a un cabo y un mayor de la institución, en hechos separados registrados en Sabana Perdida. El segundo agente fue herido cuando perseguía al alegado agresor
- Indicó, mediante una nota de prensa, que busca a un hombre identificado con el apodo de "Hansel Boca Negra".
Según el informe, uno de los afectados es el cabo Jesús Heredia William Antonio, de 26 años, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quien resultó herido tras ser presuntamente atacado en el sector Los Palmares.
Asimismo, el mayor Andrés Pascual, P.N., de 54 años, sufrió una herida de bala en la cabeza, con entrada y salida, mientras participaba en la presunta persecución contra el acusado.
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Acciones de la autoridad
Ambos agentes reciben atención médica en un centro de salud.
Tras los hechos, las autoridades desplegaron un operativo en Sabana Perdida y zonas aledañas