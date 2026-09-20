×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Hombre hiere agente
Hombre hiere agente

Policía activa búsqueda de hombre acusado de herir a dos miembros de la institución

Ambos agentes reciben atención médica en un centro de salud

    Expandir imagen
    Policía activa búsqueda de hombre acusado de herir a dos miembros de la institución
    Imagen ilustrativa. Casquillo de bala en una escena (SHUTTERSTOCK)

    La Policía Nacional informó la noche de este domingo que activaron la búsqueda de un hombre señalado como el presunto responsable de herir de bala a un cabo y un mayor de la institución, en hechos separados registrados en Sabana Perdida. El segundo agente fue herido cuando perseguía al alegado agresor

    • Indicó, mediante una nota de prensa, que busca a un hombre identificado con el apodo de "Hansel Boca Negra".

    Según el informe, uno de los afectados es el cabo Jesús Heredia William Antonio, de 26 años, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quien resultó herido tras ser presuntamente atacado en el sector Los Palmares.

    Asimismo, el mayor Andrés Pascual, P.N., de 54 años, sufrió una herida de bala en la cabeza, con entrada y salida, mientras participaba en la presunta persecución contra el acusado.

    Acciones de la autoridad

    Ambos agentes reciben atención médica en un centro de salud.

    Tras los hechos, las autoridades desplegaron un operativo en Sabana Perdida y zonas aledañas

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.