Obispo Castro Marte llama "sicarios del volante" a conductores imprudentes en carreteras del Este

El obispo Castro Marte hizo el señalamiento tras el accidente ocurrido en La Otra Banda, donde murieron tres personas, entre ellas un niño

El obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, calificó como "sicarios del volante" a los conductores que violan los límites de velocidad y ponen en riesgo la vida de quienes transitan por las carreteras de la zona turística del Este.

El pronunciamiento del religioso se produjo tras el accidente ocurrido el sábado 19 de septiembre en el distrito municipal La Otra Banda, Higüey, donde murieron tres personas, entre ellas un niño.

A través de una publicación en su cuenta de X, Castro Marte cuestionó quiénes son responsables de tantos accidentes de tránsito en la zona turística del Este y señaló que, durante sus recorridos por las carreteras de la región, desde Miches hasta otros puntos del Este, ha observado situaciones relacionadas con la conducción imprudente.

"Uno de los grandes problemas es la imprudencia de algunos conductores, tanto de motocicletas como de autobuses" Jesús Castro Marte Obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia “

El obispo aclaró que no se deben señalar culpables antes de que concluyan las investigaciones sobre el accidente de La Otra Banda.

Conducta

Sin embargo, sostuvo que tampoco se puede ignorar la conducta de algunos conductores que, según afirmó, exceden los límites de velocidad y ponen en riesgo tanto a las personas que transportan como a quienes circulan por las carreteras.

Castro Marte utilizó la expresión "sicarios del volante" para referirse a quienes conducen de manera imprudente y ponen en peligro la vida de otras personas.

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"No podemos generalizar; también existen conductores prudentes y responsables", puntualizó.

Asimismo, consideró que a quienes actúen con imprudencia y pongan vidas en peligro debe aplicárseles "todo el peso de la ley".

El pronunciamiento generó reacciones entre usuarios de la red social X. Algunos plantearon la necesidad de reforzar las medidas de prevención y señalización vial en las carreteras de la región.

El usuario Mártires Pilier sugirió que el Gobierno central, junto con las autoridades locales, lleve a cabo campañas de señalización de tránsito, mientras otra usuaria relató haber observado dos autobuses grandes, utilizados para transportar empleados, circulando en paralelo.

Castro Marte concluyó su mensaje expresando pesar por las víctimas del accidente de La Otra Banda y pidió oraciones por los fallecidos y fortaleza para sus familiares.