El reto de lectura en voz alta protagonizado por cinco jóvenes dominicanos entrará este lunes en su etapa final, cuando a las 2:00 de la tarde se completen 500 horas de lectura continua, una marca que sus organizadores aseguran que permitirá a República Dominicana establecer un nuevo récord Guinness.

El anuncio fue realizado este domingo por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez Matos, al cumplirse las primeras 480 horas de la jornada, que inició el pasado 31 de agosto a las 6:00 de la tarde.

Valdez Matos afirmó que el objetivo de la iniciativa era doble: promover entre los jóvenes dominicanos el poder transformador de la lectura y recuperar para el país un récord Guinness relacionado con esta actividad.

"Pienso que hemos logrado ambas", expresó el funcionario, quien sostuvo que el pasado viernes los participantes superaron la marca mundial que buscaban alcanzar. No obstante, aclaró que el anuncio oficial corresponde a Guinness World Records.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/whatsapp-image-2026-09-20-at-183241-fdf316f7.jpeg Personas apoyando el record de lectura (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/whatsapp-image-2026-09-20-at-63239-pm-647e68b9.jpeg Jóvenes en lectura en voz alta acompañados de varias personas. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

La adjudicadora oficial de Guinness World Records estará presente este lunes para evaluar y comunicar el resultado de la convocatoria, según explicó el ministro.

"Nosotros no somos los que tenemos que dar la noticia, pero sí la marca ya la superamos", manifestó Valdez Matos.

La meta: 500 horas

Aunque este domingo a las 6:00 de la tarde se alcanzaron las 480 horas de lectura, los jóvenes decidieron extender la jornada hasta este lunes a las 2:00 de la tarde, momento en que completarán las 500 horas.

El ministro describió el esfuerzo como un logro de carácter inspiracional y destacó la participación de jóvenes que, durante más de 19 días, han permanecido vinculados a la jornada y han recibido el respaldo de ciudadanos que se han acercado a leer junto a ellos.

Valdez Matos sostuvo que la iniciativa busca mostrar otros referentes de éxito para la juventud dominicana.

"Esos son los influencers dominicanos, esos son los jóvenes que trabajan, que se esfuerzan, que están estudiando", afirmó.

El funcionario señaló que el proyecto también pretende demostrar que las circunstancias de origen no deben convertirse en una barrera para que los jóvenes desarrollen sus capacidades y alcancen sus metas.

En ese sentido, resaltó el papel del Ministerio de la Juventud como una plataforma para visibilizar talentos y promover historias de jóvenes que, según dijo, están trabajando por sus sueños.

Invitación para este lunes

Valdez Matos invitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a acudir este lunes al lugar donde se desarrolla la jornada para presenciar el cierre del reto.

La actividad comenzará a la 1:00 de la tarde y continuará hasta las 2:00, cuando los participantes completarán las 500 horas de lectura.

Posteriormente, la adjudicadora de Guinness World Records tendrá una participación en la que dará a conocer el resultado oficial de la convocatoria.

Sobre el récord Guinness de lectura

"Juventud en Voz Alta" inició el pasado 31 de agosto como un maratón en el que los cinco participantes se alternan para mantener la lectura de manera continua durante las 24 horas del día.

El récord anterior estaba en manos de Nigeria en el 2025 con 431 horas, 31 minutos y 25 segundos. Ya esa meta fue superada, la meta previa de este grupo fue de 500 horas de lectura, que culminara este lunes 21 de septiembre a las 2:00 p.m. de la tarde.

El Ministerio de Educación tuvo a su cargo la selección de los cinco lectores a través de la dirección de Paritarias y Liderazgo Estudiantil (PLERD), así como la integración de alrededor de 30 centros educativos y 1,500 estudiantes a las actividades desarrolladas como parte de la iniciativa.

Los participantes son Abril Sharmin del Rosario Jiménez, de La Romana; Ismael Alejandro Durán de la Rosa, de San Cristóbal; Maikol Yafrani Arias Sánchez, de Monseñor Nouel; Mayury Ariaany Vélez Sánchez, de María Trinidad Sánchez, y Franchesca Alí Minier Suárez, de La Vega, todos de 18 años.