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Director de la policia
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Director de la Policía supervisa operaciones y advierte a agentes que actúen al margen de la ley

Ernesto Rafael Rodríguez García visitó de manera sorpresiva la Dirección Regional Cibao Central y llamó a fortalecer el servicio a la ciudadanía

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    Director de la Policía supervisa operaciones y advierte a agentes que actúen al margen de la ley
    Fotografía de archivo del mayor general Ernesto Rodríguez García, director de la Policía Nacional. (FOTO CEDIDA POR LA PN)

    El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, realizó este domingo una visita a la Dirección Regional Cibao Central, donde supervisó las labores operativas y advirtió que los agentes que se aparten de los lineamientos institucionales o actúen al margen de la ley deberán asumir las consecuencias.

    Rodríguez García sostuvo una reunión con el director regional, general Jesús Rafael Tejada Tejada, y oficiales responsables de los diferentes departamentos de la institución en Santiago.

    • Durante el encuentro, exhortó a los agentes a cumplir sus funciones conforme a las normas y protocolos establecidos, así como a fortalecer el servicio que ofrecen a la ciudadanía.
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    Compromiso con la seguridad

    Al ser abordado por periodistas, el director general afirmó que Santiago está bien y destacó las labores que desarrolla la Policía en esta demarcación.

    Rodríguez García también resaltó la necesidad de preservar la vida y la integridad física de los agentes durante el cumplimiento de sus funciones, dentro de los principios establecidos para el uso proporcional de la fuerza.

    El director general felicitó al general Tejada y al equipo bajo su mando por las labores realizadas y les exhortó a continuar con las acciones dirigidas a garantizar la seguridad de la población.

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      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.