Director de la Policía supervisa operaciones y advierte a agentes que actúen al margen de la ley

Fotografía de archivo del mayor general Ernesto Rodríguez García, director de la Policía Nacional. ( FOTO CEDIDA POR LA PN )

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, realizó este domingo una visita a la Dirección Regional Cibao Central, donde supervisó las labores operativas y advirtió que los agentes que se aparten de los lineamientos institucionales o actúen al margen de la ley deberán asumir las consecuencias.

Rodríguez García sostuvo una reunión con el director regional, general Jesús Rafael Tejada Tejada, y oficiales responsables de los diferentes departamentos de la institución en Santiago.

Durante el encuentro, exhortó a los agentes a cumplir sus funciones conforme a las normas y protocolos establecidos, así como a fortalecer el servicio que ofrecen a la ciudadanía.

Compromiso con la seguridad

Al ser abordado por periodistas, el director general afirmó que Santiago está bien y destacó las labores que desarrolla la Policía en esta demarcación.

Rodríguez García también resaltó la necesidad de preservar la vida y la integridad física de los agentes durante el cumplimiento de sus funciones, dentro de los principios establecidos para el uso proporcional de la fuerza.

El director general felicitó al general Tejada y al equipo bajo su mando por las labores realizadas y les exhortó a continuar con las acciones dirigidas a garantizar la seguridad de la población.

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