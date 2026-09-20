El mensaje del director de la Policía a los delincuentes, a los ciudadanos y a los agentes

El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, mandó este domingo un mensaje a los delincuentes que causan daño a la sociedad, los policías y a los ciudadanos para una sana convivencia social

A los violadores de la ley y a los causan la muerte de otra persona les dijo que tendrán de frente a la institución.

"Todo el que transgrede y trata, o vamos a decir, ciega la vida de un ser humano. Bueno aquel ciudadano que sale a la calle a hacer el daño que no está establecido en la ley, tendrá siempre de frente la autoridad policial", expresó

Y agregó: "Que no le quepa la menor duda a nadie, porque es nuestra responsabilidad y estamos obligados a proteger a los buenos de los malos".

También advirtió a los miembros de la uniformada que violen la ley y las normas internas del cuerpo del orden cuál será su destino final.

"Nosotros somos los llamados a cumplir con la ley. Aquel miembro de la Policía Nacional que sea parte de lo que no está establecido en las normativas de la ley y en la normativa institucional, en nuestra ley orgánica, también tendrá su sanción, no vamos a permitir bajo ningún concepto exceso de autoridad", dijo al contestar la pregunta de un periodista en torno al temor que ha expresado la población a agentes de la Policía.

En ese contexto explicó que la uniformada tenía claro cómo debía enfrentar las situaciones sin vulnerar los derechos de los ciudadanos

"Nosotros tenemos establecido que para accionar es mediante el uso proporcional de la fuerza, respetando los derechos humanos, de la misma forma que debe de actuar el ciudadano".

No obstante, dijo que "los agentes policiales están bien orientados".

Durante un recorrido en Santiago, el director de la uniformada también se refirió al comportamiento que deben de tener los ciudadanos con los agentes de la Policía, a quienes les dejó claro que deben "respetar la autoridad" porque donde ella es que acude cuando "tiene una situación" para que se la resuelva.

"Debe entender el ciudadano que nosotros no salimos a las calles porque queremos estar en las calles, nosotros salimos a las calles a proteger el buen ciudadano. Esa es nuestra responsabilidad, proteger vidas y propiedades. Pero también el ciudadano que nosotros protegemos tiene que aprender a respetar la autoridad, porque es algo en doble vía", expresó.

"El policía respeta al ciudadano, lo cuida, y el ciudadano debe hacer lo propio, cuidar al policía, a su autoridad, la que lo protege. Porque cuando el ciudadano tiene una situación, viene a la Policía para que nosotros le brindemos el servicio que merece y que estamos obligados a darle ese servicio", acotó.