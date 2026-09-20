Ocupan 11 paquetes de presunta marihuana ocultos en mueble en el AILA

El mueble en cuyo interior fueron ocultos los 11 paquetes de presunta marihuana detectados en el área de carga del AILA. ( CEDIDA POR LA DNCD )

En el marco de los operativos de inspección e interdicción conjunta en las terminales del país, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), decomisaron once (11) paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas , municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Las unidades operativas realizaban labores de verificación en una de las áreas de carga de la terminal, cuando a través de una de las máquinas de rayos X, se observaron imágenes sospechosas dentro de una caja que llegó a la terminal procedente de Miami, Estados Unidos.

Inspección rigurosa

Siguiendo las instrucciones del fiscal actuante, se realizó una inspección más rigurosa con un ejemplar canino, dando una alerta positiva a la presencia de sustancias controladas en el interior de la caja, confiscando un mueble (banco de asiento), en cuyo interior se ocuparon ocultos en tubos de plástico y fundas plásticas, los paquetes de la presunta droga.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/whatsapp-image-2026-09-20-at-101724-am-1-359fe739.jpeg Paquetes de presunta marihuana ocupados por agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público en un mueble enviado desde Miami hacia el AILA. (CEDIDA POR LA DNCD)

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el paquete fue remitido desde Miami, Florida, Estados Unidos hacia la terminal de Las Américas. El Ministerio Público y la DNCD han abierto una investigación en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional.

Camuflaje

"A través de esta modalidad de camuflaje, las redes aprovechan el espacio hueco del armazón de madera para rellenarlo con los paquetes de sustancia en lugar del acolchado habitual, tapizándolo después para que parezca un mueble común y corriente", señala el comunicado de prensa.

Los once paquetes fueron debidamente embalados con fundas de evidencia y enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes