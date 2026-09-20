Ejército intercepta cuatro vehículos con 15 haitianos indocumentados en la Línea Noroeste

Cuatro vehículos, 15 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular y varios detenidos fue el resultado de una serie de operativos realizados por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) en distintos puntos de las provincias Valverde y Montecristi, según reportes de la entidad.

Entre las personas interceptadas se encontraban un bebé de cuatro meses, un adolescente de unos 16 años y otro menor, quienes eran trasladados en vehículos por carreteras y comunidades de la Línea Noroeste.

Las intervenciones fueron ejecutadas entre el 16 y el 19 de septiembre por miembros del Departamento de Inteligencia S-2 y soldados uniformados pertenecientes a la Cuarta Brigada de Infantería, con asiento en Mao, dijo el Ejército.

Dos mujeres detenidas en Montecristi

Durante un patrullaje realizado alrededor de las 10:00 de la noche en el sector El Callar, provincia Montecristi, los militares detuvieron una Chevrolet Traverse azul oscuro conducida presuntamente por Wendy Carolina Santana Tejada de Rodríguez, quien viajaba acompañada alegadamente de Erika Pérez.

Según el informe militar, al revisar la yipeta encontraron en su interior a cuatro ciudadanos haitianos —tres hombres y una mujer— sin documentación migratoria regular.

Las autoridades también ocuparon cinco teléfonos celulares que estaban en poder de los extranjeros. Las dos mujeres fueron detenidas para fines de investigación y sometimiento ante las autoridades correspondientes.

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Conductor huyó y abandonó una yipeta

Horas antes, en el distrito municipal de Jicomé, municipio de Esperanza, miembros del Ejército interceptaron un Jeep Grand Cherokee negro que transportaba a otros cuatro ciudadanos haitianos, tres hombres y una mujer.

El conductor, cuya identidad no fue establecida, habría acelerado al notar la presencia militar. Al verse acorralado, se lanzó del vehículo y escapó, dejándolo abandonado próximo a una envasadora de gas.

Los soldados ocuparon la yipeta y retuvieron a los extranjeros para entregarlos a las autoridades migratorias.

Casos destacados

Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió el 16 de septiembre en el puesto de chequeo militar en Mao.

En el lugar fue detenido un automóvil Hyundai conducido por -según la entidad- Daniela de la Rosa, quien viajaba acompañada de Roiny José Tejada Monción.

Dentro del vehículo fueron encontrados tres ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular: una mujer, un adolescente de aproximadamente 16 años y un bebé de cuatro meses.

Otro vehículo abandonado en la Autopista Duarte

Un cuarto operativo fue efectuado el 18 de septiembre en la Autopista Duarte, próximo al distrito municipal de Maizal, también en el municipio de Esperanza.

Los militares interceptaron un automóvil Kia K5 gris, pero su conductor emprendió la huida y posteriormente abandonó el vehículo para escapar a pie.

Durante la inspección fueron encontrados cuatro ciudadanos haitianos: un hombre, dos mujeres y un menor de edad.

Los cuatro vehículos quedaron bajo custodia militar, mientras que las personas detenidas serían enviadas al Ministerio Público para los procedimientos legales

Situación actual

Los extranjeros haitianos serán entregados a la Dirección General de Migración.

Las autoridades mantienen reforzados los operativos de vigilancia e inteligencia ante el incremento del transporte clandestino de extranjeros por carreteras y caminos secundarios de la Línea Noroeste.