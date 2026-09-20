Escritor plantea que el Gobierno de EE. UU. ejecutó el secuestro de Galíndez en Nueva York

El escritor Aquiles Julián ha sorprendido al sector cultural que sigue los asuntos históricos nacionales al sostener públicamente la tesis de que el secuestro en Nueva York en 1956 de Jesús de Galíndez fue concebido y ejecutado en su primera fase por el gobierno de Estados Unidos y no por el dictador dominicano Rafael L. Trujillo.

Tesis de Julián

En una conferencia en el Museo de Historia y Geografía, Julián expuso que se trató de "un complot deliberado para eliminar el peligro que Galíndez representaba en ese momento a los intereses de la política exterior norteamericana, sin que ello se le cargara al Gobierno de Estados Unidos de entonces".

Afirmó que "se decidió su eliminación fuera de territorio norteamericano, para lo cual se escogió un cómplice a quien luego culpar de todo". "Ese cómplice fue Trujillo".

Julián hizo una pregunta clave: "¿Por qué el equipo que dirigía Estados Unidos para la época -el presidente Dwight Eisenhower, el vicepresidente Richard Nixon, el secretario de Estado John Foster Dulles y el jefe de la CIA, Allen Dulles, decidieron eliminar a Galíndez? Se respondió así: "Porque Jesús de Galíndez, pese a recibir ingresos tanto del FBI como de la CIA, activaba para sabotear tanto el ingreso de España a la ONU como los acuerdos con el régimen de Franco para establecer bases militares en España. Ahora bien, como a través de Galíndez la CIA proporcionó fondos a las organizaciones antifranquistas vascas, financiamiento de los que Galíndez tenía pruebas comprometedoras, había que evitar la posibilidad de que hiciera públicos esos documentos y arruinara el pacto alcanzado con Franco en 1953 para establecer las bases en España".

Agregó: "Y para evitar que J. E. Hoover, el director del poderoso FBI, se inmiscuyera, la muerte de Galíndez debía producirse fuera de territorio norteamericano, razón por la cual se le encargó a un equipo de élite de la CIA, subcontratado para trabajos sucios en territorio norteamericano (lo que contravenía la ley que dio origen a la CIA y que le prohibía hacer eso), organizar la eliminación de Galíndez, asegurándose de que la misma sucediera fuera de territorio estadounidense", agregó.

El charlista fue más extenso: "Fue luego, a través del aparato de desinformación montado con la llamada Mockingbird Operation (Operación Sinsonte), que se dirigirían los reflectores hacia el dictador dominicano, responsabilizándolo por todo: secuestro, traslado y desaparición del escritor y delegado del Partido Nacionalista Vasco en Estados Unidos, excluyendo discretamente al gobierno norteamericano de su corresponsabilidad en ese hecho, e inventando una narrativa conveniente a través de sus medios de comunicación subordinados, como la revista Life".

Expediente clasificado

Hablando ante un reducido público -lo que se atribuye a la escasa publicidad previa de estas conferencias por parte del museo- el escritor, actual funcionario del Ministerio de Cultura, llamó la atención al hecho de que a 70 años del secuestro, "la CIA mantiene el expediente Galíndez clasificado". "Es claro que no es para proteger la reputación de Trujillo, a quien ajusticiaron cinco años después, en 1961".

Sobre este aspecto, Julián martilló: "Si en verdad fue Trujillo quien mandó a secuestrar y trasladar al país a Galíndez, ¿por qué la CIA insiste en no desclasificar el expediente de Galíndez que reposa en sus archivos? ¿Para proteger a quién? ¿A Trujillo, que tiene más de 60 años requete muerto? ¿A quién? Entonces la conclusión es obvia: al propio Gobierno de Estados Unidos que conspiró y delinquió al secuestrar a un ciudadano que le prestaba servicio tanto por vía de la CIA como del FBI y representaba a un partido aliado, el PNV, y sus principales figuras. Por eso, 70 años después, el silencio continúa".

Expediente clasificado

Al periodista José Pimentel Muñoz, Julián respondió una pregunta concluyente: ¿Cuál fue el papel, en definitiva, de Rafael L. Trujillo?

Lo hizo así: "Trujillo buscó ganar puntos con los norteamericanos y cayó en su trampa. Fue quien desapareció a Galíndez. Lo recibió. Parece que lo suplicó y lo hizo desaparecer. Hay quienes narran que le hizo esto o le hizo esto otro, pero todo eso son fábulas, pues los que estuvieron allí no hablan ni hablaron nunca. Y si no se estuvo, se está inventando o repitiendo algo sin ningún sustento. Lo cierto es que a Trujillo, su aparato, no a él en persona, sino a su gobierno, le entregaron a Galíndez en Montecristi. Que de Montecristi el gobierno de Trujillo, sus esbirros, trasladaron a Galíndez a Dajabón, y como el general Amancio Hernández le informó al escritor y periodista Víctor Grimaldi, los pilotos "Charles McLaughlin y Ernest Charles Haeger fueron quienes trajeron desde Dajabón a Santo Domingo al señor De Galíndez (ver el libro Sangre en el Barrio del Jefe, de Víctor Grimaldi, pág. 91)".

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