Robos afectan a residentes y comerciantes de Las Salinas, Barahona

Uno de los negocios afectados. ( DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA )

La tranquilidad se ha visto alterada en el municipio de Las Salinas, Barahona, por una sucesión de robos que durante los últimos meses ha afectado viviendas y establecimientos comerciales. Los propietarios denuncian pérdidas de dinero y pertenencias y reclaman una respuesta de la Policía Nacional.

Los hechos más recientes se registraron la noche del sábado en un centro de bebidas propiedad de una mujer identificada como Dayana y en la Cocina Josefina Rubio García.

Según informó el periodista y abogado Leonel Cuevas, desconocidos violentaron ambos establecimientos y cargaron con dinero en efectivo y otros artículos.

Cronología de los robos

La preocupación crece debido a que no se trata de casos aislados. Días antes, también fue violentado un negocio perteneciente a una mujer conocida como Santa, alias "Palomita".

La cadena de robos se remonta aproximadamente a dos meses atrás, cuando desconocidos habrían penetrado en tres viviendas ubicadas en la parte alta de la calle Duarte, pertenecientes a personas identificadas como Dominga, Liona y Gino.

Reacciones comunitarias

Ante la repetición de estos hechos, comerciantes y propietarios de viviendas piden que se profundicen las investigaciones, se incremente el patrullaje y se identifique a quienes estarían detrás de los robos.

Los residentes sostienen que Las Salinas fue considerada durante años una comunidad tranquila y expresan preocupación por la actual sensación de inseguridad.

Algunos relacionan la situación con el consumo de drogas, aunque las autoridades no han establecido oficialmente ese vínculo.

Hasta el momento, no se ha informado sobre detenidos ni sobre personas identificadas como responsables de los robos denunciados.

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