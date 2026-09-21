Hoy Dominicana cierra reto en busca de ganar el Guinness de lectura

A las 4:00 de la tarde de hoy, lunes 21 de septiembre, República Dominicana marcará un nuevo hito en la lectura en voz alta, con el propósito de recuperar el título del récord Guinness que, hasta el momento, ostenta Nigeria.

En ese momento se habrán cumplido 500 horas de lectura continua a cargo de cinco adolescentes de 18 años, apasionados por los libros: Abril Sharmin del Rosario Jiménez, de La Romana; Ismael Durán, de San Cristóbal; Maikol Arias, de Monseñor Nouel; Mayuri Vélez, de María Trinidad Sánchez, y Franchesca Minier, de La Vega.

Cabe destacar que, inicialmente, el reto planteado por el Ministerio de la Juventud (MJ) y el Ministerio de Educación (Minerd), organizadores de la iniciativa, era alcanzar las 480 horas. Sin embargo, los jóvenes se motivaron a superar esa meta y elevar el desafío a 500 horas.

"Juventud en Voz Alta"

La hazaña comenzó el pasado 31 de agosto con el maratón "Juventud en Voz Alta", en el que los cinco participantes se alternaron para mantener la lectura de manera continua durante las 24 horas del día.

Esta jornada busca devolver al país el título que alcanzó en 2011, cuando cinco jóvenes lograron acumular 365 horas de lectura continua.

La marca fue superada en 2025 por Nigeria, con 431 horas, 31 minutos y 25 segundos. Ese tiempo fue rebasado el pasado viernes entre cantos, ovaciones y muestras de alegría frente al Ministerio de la Juventud, donde se ha desarrollado el evento y donde hoy se determinará si el récord ha sido oficialmente superado y el título retorna a República Dominicana.

Para el Minerd, institución que seleccionó a los cinco lectores a través de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil, la participación de los jóvenes contribuye a colocar la lectura en el centro de la conversación y constituye una oportunidad para incentivar en los estudiantes el interés por los libros, la comprensión lectora y la adquisición de conocimientos.

Mientras que, para el MJ, la experiencia representa una muestra del potencial de la juventud cuando se combinan preparación, disciplina y oportunidades.

Medidas de supervisión

Pero, ¿qué mecanismos se han estado utilizando para garantizar que Guinness World Records pueda supervisar y validar oficialmente el intento de récord?

La encargada de Cooperación Internacional y oficial de cumplimiento de récords Guinness, Mirla Lara, explicó que diariamente se realiza un proceso de registro y verificación de las evidencias para garantizar la trazabilidad de la jornada.

"Diariamente se colecciona material audiovisual, registro de tiempo, bitácoras y testigos independientes que atienden todos los reglamentos de Guinness", dijo.

La cabina utilizada cuenta con climatización y reductores de sonido para facilitar la concentración de los participantes. Además, la jornada es transmitida en vivo las 24 horas, lo que permite que los responsables de Guinness World Records en el exterior puedan observar el desarrollo del desafío, además de recibir los reportes diarios enviados desde República Dominicana.

De su lado, la viceministra técnica y de Planificación del Ministerio de la Juventud, Paola Dirocie de la Cruz, manifestó su satisfacción por la iniciativa y agradeció el respaldo recibido.

El contenido de la lectura

El recorrido comenzó con Hay un país en el mundo, de Pedro Mir, acompañado de la lectura de la Constitución de la República Dominicana y la Ley General de Juventud 49-00. La organización prevé superar la marca vigente durante la lectura de Cuando amaban las tierras comuneras, mientras que el cierre del recorrido literario está previsto con Al filo de la dominicanidad, de Andrés L. Mateo. El repertorio seleccionado está compuesto por 51 obras y cerca de 14,000 páginas. El 65 % de los títulos corresponde a autores dominicanos.

Mayra Pérez Castillo

Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.