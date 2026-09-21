Jóvenes aspirantes a la Policía acuden a la institución para iniciar proceso de evaluación

Cientos de hombres y mujeres que aspiran a pertenecer a la Policía Nacional acudieron este lunes a la sede de la institución para iniciar formalmente el proceso de evaluación y selección requerido para su ingreso.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el vocero de la institución del orden, Diego Pesqueira, destacó que, durante esta primera jornada, los aspirantes recibieron las orientaciones correspondientes y agotaron las distintas etapas establecidas para su evaluación, bajo criterios de transparencia, disciplina y vocación de servicio.

Según explicó la Policía, la concurrencia de los jóvenes refleja el interés de una nueva generación de dominicanos en asumir el compromiso de servir a la ciudadanía y desarrollar una carrera dentro de una institución que avanza en su proceso de transformación y fortalecimiento.

♂️ ♀️Cientos de jóvenes acuden a la Policía Nacional con el objetivo de formar parte de la institución. ♂️ ♀️ Cientos de jóvenes, hombres y mujeres, acudieron este lunes a la sede de la Policía Nacional con el propósito de iniciar formalmente el proceso de evaluación y selección para ingresar a las filas de la institución responsable de proteger y servir a la sociedad dominicana. La concurrencia refleja el interés de una nueva generación de dominicanos en asumir el compromiso de servir a la ciudadanía y desarrollar una carrera dentro de una Policía Nacional que avanza en su proceso de transformación y fortalecimiento institucional. Durante la jornada, los aspirantes reciben las orientaciones correspondientes y agotan las distintas etapas establecidas para su evaluación, bajo criterios de transparencia, disciplina, vocación de servicio y apego a los principios que rigen la función policial. La institución destaca que la incorporación de nuevos talentos constituye un componente fundamental para continuar fortaleciendo sus capacidades operativas y consolidar una Policía cada vez más profesional, cercana y comprometida con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. — Diego Pesqueira (@pesqueiradiego) September 21, 2026

Avances institucionales

Asimismo, la institución resaltó que la incorporación de nuevos talentos constituye un componente fundamental para ampliar sus capacidades operativas y consolidar una Policía cada vez más profesional, cercana y comprometida con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

El pasado jueves, el comisionado ejecutivo para la Reforma, Modernización y Transformación Policial, general Luis García, informó que la transformación de la Policía Nacional ha permitido incorporar a 11,001 jóvenes a las filas de la institución, aumentar en un 31 % la cantidad de agentes que prestan servicio en las calles y habilitar 100 nuevos destacamentos en diferentes puntos del país.