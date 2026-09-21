Así está fortificada la casa de Julián Oro Duro

En el país es común que a las viviendas se les coloquen hierros y otros mecanismos de seguridad como forma de protección, en busca de evitar que delincuentes penetren en ellas para cometer robos y posibles agresiones.

Precisamente, la casa de Gilberto Julián Sarante Perdomo (Julián Oro Duro) es una de las que está fortificada. Rejas, puertas de hierro y un portón que llega hasta el techo forman parte de las medidas de seguridad de la vivienda del artista, donde fue asesinada su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, y él resultó herido la madrugada del lunes.

La vivienda está ubicada en el residencial Brisa Oriental VI, en el municipio Santo Domingo Este, de la provincia Santo Domingo. La zona es de clase media.

De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por el artista, alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando llegó a su residencia, fue atacado por dos hombres, quienes lo despojaron de dinero en efectivo, prendas y otras pertenencias. El caso está bajo investigación de las autoridades.

La puerta de entrada no fue violentada

Conforme a lo observado en el frente de la casa, de dos niveles, la puerta principal no se ve violentada, lo que abre la pregunta de cómo ingresaron los atacantes a la edificación.

La Policía Nacional precisó, en una nota de prensa, que las investigaciones buscan determinar la hora en que ocurrió el ataque, así como la forma en que entraron a la estructura. Para ello, dijo que realiza un levantamiento de las cámaras de seguridad.

Se desconoce si la residencia del artista tiene instaladas cámaras de seguridad, pero está totalmente rodeada de estructuras de hierro para impedir el acceso. En horas de la mañana fue acordonada por la uniformada.

Una fortaleza y un candado sin violentar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-21-at-114327-am-e7b21e99.jpeg Parte frontal de la vivienda. (DIARIO LIBRE)

La vivienda es de gran tamaño y tiene dos niveles. La marquesina posee un gran portón de hierro que llega hasta el techo, lo que impide penetrar al lugar escalando o brincando. Arriba hay un techo de tejas y, más atrás, una habitación cuya ventana frontal también está cubierta hierros de gran grosor.

De ese lado, a la izquierda, hay un callejón cuya entrada tiene una puerta de hierro que llega hasta el primer nivel de la construcción. Posee un candado que tampoco fue violentado.

La puerta de entrada está hecha de hierro y cubierta de tola, lo que imposibilita mirar hacia dentro. Esa estructura también se extiende hasta el límite superior de la construcción, lo que no deja espacios para entrar por ella.

De igual manera, en la zona del lado derecho de la puerta de entrada, área donde estaría la verja perimetral, se hizo una construcción en block y el resto está cubierto por una gran estructura de metal que tampoco permite mirar hacia dentro ni entrar por ella. Al lado de esa área hay otra puerta, también totalmente fortificada y que no se notaba forzada.

En la segunda planta hay una terraza con hierros, balaustres y una planta ornamental que pasa del primer nivel de la construcción.

Las pesquisas

La Policía Nacional informó que varios equipos de investigadores, adscritos a la División de Investigación de Delitos Contra las Personas (Homicidios), en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Científica, profundizan las pesquisas en torno a la muerte de la mujer y las heridas que presenta al artista de 58 años.

Dijo que, de acuerdo con las informaciones preliminares, Sarante Perdomo habría regresado a su residencia alrededor de la 1:00 de la madrugada.

Al ingresar, conforme a a sus declaraciones, fue sorprendido por dos individuos que lo agredieron físicamente y lo despojaron de dinero en efectivo, prendas preciosas y un teléfono celular.

Las pesquisas establecen de manera preliminar que la mujer habría sido atacada antes de la llegada de su esposo, mientras las circunstancias y el móvil del hecho continúan bajo investigación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-21-at-114329-am-3840a59e.jpeg (DIARIO LIBRE)