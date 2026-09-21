Director del Dasac visita a familias afectadas por incendio en la Zona Colonial y promete ayuda

Edgar Augusto Féliz Arbona, director del Dasac, habla con los afectados. ( CEDIDA POR EL DASAC )

El director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Augusto Féliz Arbona, visitó este lunes a las familias afectadas por el incendio que consumió dos viviendas y varios comercios en la calle Arzobispo Portes, en la Zona Colonial.

Féliz Arbona acudió al lugar para conocer de primera mano la situación de los afectados y las condiciones en las que quedaron sus viviendas luego del siniestro.

Durante el encuentro, indica una nota de prensa, el funcionario conversó con Emely Núñez y otros afectados, a quienes manifestó la disposición de la institución de brindarles asistencia y realizar las gestiones necesarias para atender sus principales necesidades.

Féliz Arbona aseguró que Dasac les proporcionará los ajuares del hogar que perdieron durante el incendio.

"Vamos a proveerles de manera inmediata todos los ajuares del hogar que perdieron, como parte de la misión de nuestra institución, que es ir en auxilio de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad", expresó.

Varias familias afectadas

El director del Dasac también indicó que gestionará, junto con otras instituciones del Gobierno, las necesidades que requieran una respuesta interinstitucional.

El incendio dejó a varias familias afectadas y provocó daños en viviendas y establecimientos comerciales de la calle Arzobispo Portes.

Féliz Arbona reafirmó el compromiso de Dasac y del Gobierno de asistir a las familias que atraviesan situaciones de emergencia y procurar una respuesta oportuna ante sus necesidades.