Por tercera vez no se desarrolla rueda de prensa tras la reunión de los lunes de seguridad ciudadana

Faride Raful, ministra de Interior y Policía, y el director de la Policía, Ernesto Rodríguez García, durante uno de los encuentros de Seguridad Ciudadana. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Por tercera semana consecutiva las principales autoridades responsables del orden público no ofrecieron la tradicional rueda de prensa tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana de cada lunes.

La ausencia de la acostumbrada comparecencia ocurre en medio de una ofensiva policial contra estructuras delictivas que ha dejado más de 20 presuntos delincuentes fallecidos en alegados intercambios de disparos durante los últimos días, y ante el asesinato este lunes de la esposa del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, mejor conocido como Julián Oro Duro.

Este lunes la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Defensa; Carlos Antonio Fernández Onofre, y el director de la Policía, Ernesto Rodríguez García, estuvieron entre las autoridades que participaron en la reunión, junto a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y otros funcionarios vinculados a la seguridad ciudadana. Pero, una vez concluido el encuentro, volvió a faltar el momento destinado a informar las decisiones y responder las preguntas de la prensa.

No conversan con los periodistas

El encuentro, que ha funcionado como escenario para que el director de la Policía y la ministra de Interior y Policía, junto a otros responsables de la persecución del delito, expliquen sus decisiones, respondan preguntas y fijen posición sobre los principales hechos, ha ido perdiendo esa parte pública con tres semanas sin hablar en las ruedas de prensa a los medios de comunicación.

El pasado 14 de septiembre, Diario Libre, reportó la cancelación del encuentro con los periodistas sin que se conocieran los detalles en medio de sucesos que captaban la atención pública, como el tiroteo ocurrido en Boca Chica que dejó dos personas muertas, entre ellas el artista urbano Diddy Glow y cinco heridos.

A esto se sumó la agresión al joven Gustavo Adolfo Mejía-Ricart en el Distrito Nacional de 23 años, atacado con un arma blanca durante un intento de asalto en el sector Serrallés, un caso por el que posteriormente fue apresado un hombre de 41 años señalado por las autoridades.

Una semana antes, el lunes 7 septiembre, tampoco hubo rueda de prensa cuando la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la ministra Faride Raful y el director de la Policía, Ernesto Rafael Rodríguez García, encabezaron la reunión en la sede policial.

El encuentro no se produjo debido a una misa de acción de gracias y oración por el país, con motivo del Mes de la Biblia.

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Abatidos aumentan

Este lunes se sumaron dos presuntos delincuentes más a la lista de personas abatidas en supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional, luego de resultar mortalmente heridos durante operativos realizados por separado en Verón-Punta Cana, en La Altagracia, y Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

Con los fallecimientos reportados en los últimos días, septiembre suman 25 muertes en intervenciones policiales durante el mes de septiembre, mientras que el acumulado en lo que va de 2026 alcanza 180, estos datos de manera extraoficial.