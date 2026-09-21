Policía busca establecer a qué hora entraron atacantes y mataron esposa de Julián Oro Duro

Diego Pesqueira, vocero de la Policía, en foto de archivo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Policía Nacional informó este lunes que una de las principales tareas de la investigación por la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, consiste en determinar la hora exacta en que los responsables penetraron a la vivienda y el momento en que ocurrió el fallecimiento.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que esos datos resultan determinantes para reconstruir la secuencia del crimen y establecer cuánto tiempo permanecieron los atacantes dentro de la residencia, ubicada en Brisa Oriental VI, próximo a la autopista de San Isidro, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

"Vamos a establecer la hora exacta en que estas personas penetraron a la vivienda, la hora exacta en que se produjo el deceso de la señora Zeneida Socorro Castillo y otros elementos que resultan claves en el proceso de investigación", indicó en una nota de prensa.

La Policía recibió la alerta sobre el hecho mediante una llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 durante la madrugada. Desde alrededor de las 2:00 de la mañana, según Pesqueira, investigadores trabajan de manera continua en el caso.

Al llegar a la vivienda, las autoridades encontraron a Castillo, de 60 años, fallecida. El reporte preliminar establece que presentaba golpes y al menos una herida provocada con un arma blanca.

En el mismo hecho resultó lesionado su esposo, Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro, de 58 años.

Policía no confirma versión sobre tortura

Pesqueira evitó confirmar versiones que han circulado sobre una supuesta tortura prolongada contra Castillo.

Señaló que cualquier conclusión sobre posibles lesiones adicionales deberá sustentarse en los resultados de la autopsia.

"Debemos esperar el resultado de la autopsia que nos permita establecer si hubo alguna situación fuera de lo que es ya el lamentable hecho de su fallecimiento", manifestó.

Al ser cuestionado específicamente sobre si el cadáver presentaba signos de tortura, el vocero respondió que esa determinación corresponde al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

"De manera preliminar, yo le dije lo que presenta: golpes y al menos una herida de arma blanca. Ya cualquier otro detalle debe ser corroborado de una manera científica por los expertos en la materia", sostuvo.

Investigan cómo entraron

Otro punto que las autoridades todavía no han establecido es la forma en que los responsables lograron acceder a la vivienda.

Pesqueira indicó que los investigadores analizan evidencias levantadas tanto dentro de la residencia como en sus proximidades y realizan entrevistas para reconstruir los movimientos de los atacantes.

La Policía tampoco ha informado todavía cuántas personas participaron en el hecho, pese a versiones que señalan la presencia de varios individuos y motocicletas.

"Tenemos que esperar que las evidencias que sean levantadas en la escena y en las proximidades del lugar nos permitan dar esa respuesta de manera inequívoca. Tenemos que ser certeros", dijo.

Personas están siendo entrevistadas

El vocero confirmó que varias personas están siendo entrevistadas como parte de las pesquisas, aunque hasta el momento de sus declaraciones no tenía información sobre detenidos.

"Tenemos personas que están siendo entrevistadas, pero al momento no manejo la parte de personas detenidas", señaló.

Los investigadores también trabajan en el levantamiento y análisis de cámaras de seguridad del sector.

Sobre el estado de salud de Julián Oro Duro, Pesqueira evitó ofrecer nuevos detalles hasta recibir un informe médico del centro donde fue atendido.

La Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación y, según su vocero, todavía no ha establecido oficialmente el móvil del crimen ni las circunstancias exactas en que se produjo el ataque.