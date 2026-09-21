Reclaman reparación de carretera y puentes en comunidades de La Sierra, Santiago

Vista de un tramo de la vía deteriorada en una comunidad de La Sierra, Santiago. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Representantes de distintos sectores de La Sierra reclamaron al Gobierno la reparación del tramo carretero que comunica el distrito municipal de El Caimito con las comunidades de la Sierra Arriba, en Santiago, debido al avanzado deterioro de la vía y las condiciones de varios puentes que dificultan el tránsito y aumentan el riesgo para quienes la utilizan.

Anselmo Lora, subdirector de la junta distrital de El Caimito, explicó que esta carretera constituye una conexión fundamental para numerosas comunidades de la zona, además de ser utilizada por productores, residentes y estudiantes que se desplazan diariamente hacia distintos puntos de la provincia.

Lora sostuvo que, pese a las inversiones realizadas por el Gobierno en otras obras de infraestructura, este tramo ha quedado rezagado y requiere una intervención antes de que las condiciones de la vía provoquen una tragedia.

Reclamos comunitarios

De su lado, Domingo Rodríguez, activista social de El Caimito, pidió al presidente Luis Abinader disponer la rehabilitación del tramo que conduce desde esa localidad hasta el puente sobre el río Guanajuma.

Rodríguez señaló que las comunidades han experimentado un crecimiento significativo, mientras que las infraestructuras viales no han evolucionado al mismo ritmo para responder a las necesidades de sus habitantes.

Indicó, además, que algunos de los puentes son demasiado estrechos y que en determinados puntos apenas puede circular un vehículo a la vez, situación que, según dijo, dificulta el tránsito y representa un riesgo para conductores y pasajeros.

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Preocupación por estudiantes

La situación también genera preocupación entre padres y docentes debido a que los estudiantes que utilizan el transporte escolar deben recorrer diariamente la deteriorada vía para llegar a sus centros educativos.

Yaneri Rodríguez, maestra de la comunidad de Pinalito, explicó que el autobús escolar transita por un trayecto con numerosos hoyos y tramos en malas condiciones, además de atravesar puentes cuyas características generan preocupación entre quienes utilizan el servicio.

Ante esta situación, solicitaron al Gobierno disponer la rehabilitación de la carretera y la intervención de los puentes, con el propósito de mejorar la comunicación terrestre y garantizar condiciones más seguras para quienes utilizan esta vía.