Ministro de Salud llevará a la ONU la posición de RD para enfrentar futuras pandemias

El ministro de Salud Pública, Victor Atallah. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, llevará la posición de República Dominicana sobre la prevención y respuesta ante futuras pandemias a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde participa como parte de la delegación que encabeza el presidente Luis Abinader.

Atallah, quien además preside la Asamblea Mundial de la Salud, el principal órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), intervendrá en la Reunión de Alto Nivel sobre Prevención, Preparación y Respuesta a Pandemias. Allí presentará la declaración de República Dominicana y expondrá la visión del país sobre las medidas necesarias para fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras emergencias sanitarias.

Durante su participación en Nueva York, el ministro también abordará asuntos relacionados con el VIH, el cáncer de cuello uterino, el accidente cerebrovascular (ACV) y la resiliencia demográfica, además de participar en encuentros con autoridades sanitarias y representantes de distintos países.

Reuniones bilaterales

Según una nota informativa, Atallah tiene previsto sostener reuniones bilaterales con autoridades de Arabia Saudita e Indonesia, con quienes intercambiará experiencias y explorará oportunidades de cooperación para fortalecer las capacidades del sistema de salud dominicano.

Como parte de la delegación dominicana, el ministro acompañará además al presidente Abinader en las actividades de su agenda relacionadas con el sector salud.

La participación de Atallah en la Asamblea General de la ONU ocurre mientras República Dominicana busca fortalecer sus capacidades de prevención, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias y ampliar la cooperación internacional en materia de salud pública.