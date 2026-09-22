Abogado dice que las autoridades "buscan un culpable" en el caso de Julián Oro Duro

El abogado Cándido Simón, representante legal del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo (Julián Oro Duro), afirmó la noche de este martes que maneja información, según la cual, las autoridades estarían "buscando un culpable" para cerrar el caso del crimen ocurrido en la residencia del artista.

Ante esta situación, el jurista pidió profundizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, luego de que la esposa del merenguero, Zeneida Socorro, fuera asesinada en la vivienda, mientras que Julián Oro Duro resultó golpeado por dos hombres que irrumpieron en la residencia.

Dijo entender que no deben apresurarse en el proceso, sino tomarse el tiempo necesario para realizar una investigación exhaustiva.

"Así como pedimos que no los maten (a los implicados en el crimen), le pedimos a las autoridades que no se apresuren en presentar un culpable, porque nosotros queremos los culpables", expresó a Diario Libre en una conversación telefónica.

Simón planteó que, debido a la presión que existe en torno al caso, las autoridades no deben señalar a una persona y atribuirle responsabilidad sin contar con los elementos suficientes.

"La información que tengo es que están buscando un culpable para salir de eso, y eso no es lo que se quiere. Aunque no es algo oficial, la versión que tengo es que buscan a fulano, que no tiene buena reputación, y luego hacen un disparate, y es un problema" Cándido Simón Abogado “

El abogado insistió en que las autoridades deben tomarse el tiempo necesario para esclarecer lo ocurrido: "Que la hagan sin pausa, pero sin prisa".

Asimismo, precisó que, hasta el momento, no tienen identificado a un involucrado en particular.

En cuanto al estado de salud del merenguero, quien recibió varios golpes la madrugada en que ocurrió el crimen, Simó informó que se encuentra estable.

El jurista también indicó que conversó con el artista y que este le ofreció algunos detalles sobre lo ocurrido, aunque no precisó el contenido de esa conversación.

Dos hijas de la pareja

De su lado, el exmánager de Julián, Robert Sánchez, explicó que el artista se encuentra en un proceso de aceptación tras la muerte de su esposa y que logró salir del estado de shock.

Asimismo, señaló que Julián y Zeneida procrearon dos hijas, quienes residen en Estados Unidos y llegarán al país este miércoles.

Las declaraciones de Sánchez fueron ofrecidas a su llegada a la funeraria Blandino, ubicada en Sabana Larga, Santo Domingo Este.

Sánchez también ofreció nuevos detalles sobre el caso y afirmó que el país está "gobernado por la delincuencia", al asegurar que en el crimen hubo "alevosía".

"Estamos hablando de tortura y barbarie de al menos ocho horas. Tenemos el dato de que la madre de Zeneida, que es no vidente, le preguntó: ´Zeni, ¿con quién estás?´, y ella dijo: ´Con un amigo de nosotros´", relató.

Explicó que se maneja la hipótesis de que la persona vinculada al crimen sería alguien cercano a la familia.

"Solo a alguien conocido Zeni le abriría la puerta. Que lo atrapen con vida", expresó.

Los restos de Zeneida serán sepultados este jueves a la 1:00 de la tarde.

En tanto, a sus honras fúnebres acudieron amigos y familiares, quienes pidieron a las autoridades esclarecer el crimen y hacer justicia.