Detienen a abogada en Dajabón con tres haitianos ocultos en el baúl de su vehículo

La abogada y los tres detenidos por las autoridades en el puerto de chequeo migratorio. ( CEDIDA POR EL EJÉRCITO )

Tres hombres de nacionalidad haitiana viajaban en el baúl de una yipeta cuando un chequeo militar interrumpió su trayecto en el puesto de El Laurel, en la provincia Dajabón. Al volante iba una mujer identificada en el informe como abogada, quien fue detenida por miembros del Ejército de República Dominicana.

Se trata de Sandra Maribel Furcal Guzmán, residente en Moca, provincia Espaillat, quien se desplazaba en una Honda CR-V blanca, en cuya parte trasera fueron encontrados los tres extranjeros, todos con estatus migratorio irregular.

La intervención ocurrió aproximadamente a las 10:05 de la noche, durante una revisión realizada por integrantes del S-2 del Ejército y demás soldados apostados en el punto de vigilancia fronteriza.

El informe sostiene que la mujer intentaba pasar desapercibida por el puesto de chequeo. Sin embargo, no precisa el lugar de salida, el destino del vehículo ni las circunstancias en que los hombres abordaron la yipeta.

El hallazgo sitúa en el centro del caso las condiciones en que eran trasladados los migrantes: dentro del compartimiento destinado al equipaje. No se ofrecieron detalles sobre su estado de salud.

Vehículos abandonados en otros dos puntos

En otro hecho reportado en el callejón de La Piña, en Santiago de la Cruz, Dajabón, una yipeta que presuntamente transportaba a un grupo de haitianos quedó abandonada después de que sus ocupantes advirtieran la presencia militar y huyeran.

Una situación similar fue comunicada en el sector Pueblo Nuevo, en Mao, provincia Valverde, donde también fue dejado un carro en el que, según la información preliminar, viajaban nacionales haitianos.

En estos dos últimos casos no se precisó cuántas personas iban a bordo, quiénes conducían los vehículos ni si posteriormente se produjeron detenciones. Tampoco se ha establecido una relación entre estos hechos y la intervención de El Laurel.

La información suministrada no detalla si Furcal Guzmán fue puesta a disposición del Ministerio Público ni qué procedimiento se siguió con los tres extranjeros. Su versión sobre lo ocurrido no figura en el reporte.