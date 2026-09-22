Apresan a joven por robo de un teléfono celular a un menor en Santo Domingo Norte

Alifer Junior López Malena, alias "Alife", de 21 años. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional informó este martes sobre el apresamiento de un hombre que era activamente buscado por estar supuestamente vinculado al robo de un teléfono celular a un menor de edad, hecho que fue difundido a través de redes sociales.

De acuerdo con una nota de prensa, el detenido fue identificado como Alifer Junior López Malena, alias "Alife", de 21 años, quien fue detenido en el sector Ponce, de Los Guaricanos, en el municipio Santo Domingo Norte.

Alifer habría sido captado en cámara de seguridad mientras se desplazaba a bordo de una pasola, al momento que habría arrebatado de las manos al menor un teléfono móvil, según indicó la Policía.

Detalles de la detención

"Durante las labores de investigación y búsqueda, los agentes lograron localizar y apresar a Alife, además de recuperar el celular sustraído, marca ZTE, color negro", precisó la institución del orden.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.