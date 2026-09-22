Contrataciones Públicas mantiene bajo revisión las contrataciones de cocinas realizadas por Inabie

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), institución que mantiene bajo seguimiento y verificación las contrataciones de cocinas realizadas por el Inabie. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR CONTRATACIONES PÚBLICAS )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este martes que mantiene un proceso de seguimiento y verificación de las contrataciones de cocinas realizadas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

La institución explic ó que se realiza a partir de las actuaciones y recursos presentados por participantes en los procedimientos, así como de situaciones conocidas públicamente que ameritan ser examinadas dentro de sus competencias.

34 licitaciones

A través de una nota de prensa, Contrataciones Públicas indicó que los procesos corresponden a 34 licitaciones públicas nacionales, identificadas desde el procedimiento Inabie-CCC-LPN-2025-0051 hasta el Inabie-CCC-LPN-2025-0084.

En estos procesos fueron recibidas 2,656 ofertas y resultaron adjudicados 1,656 proveedores.

La DGCP informó que, entre julio y agosto, recibió 83 recursos jerárquicos, además de 13 solicitudes de medidas cautelares y una solicitud de investigación.

Según la institución, estas actuaciones están siendo tramitadas conforme al marco legal vigente y con respeto al debido proceso.

La DGCP explicó que, como órgano rector del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, realizó un monitoreo preventivo de los pliegos de condiciones antes de la recepción de las ofertas.

Las observaciones, de carácter obligatorio, fueron remitidas entre el 22 y el 31 de diciembre de 2025 y, según la DGCP, fueron acogidas por la entidad contratante.

La institución señaló que los recursos jerárquicos son mecanismos establecidos por la ley para que los participantes puedan cuestionar determinadas actuaciones o decisiones administrativas.

Su presentación, afirmó, no implica por sí misma la existencia de una irregularidad ni determina responsabilidad de ninguna de las partes, y tampoco tiene efectos suspensivos.

Investigación sobre adjudicaciones

Contrataciones Públicas informó que en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, inició una investigación orientada, entre otros aspectos, a profundizar en la identificación de los beneficiarios finales vinculados a determinadas adjudicaciones.

La institución explicó que busca verificar, sobre la base de evidencia objetiva, si existen elementos relevantes relacionados con posibles prohibiciones, incompatibilidades, vinculación entre empresas u otras obligaciones establecidas en la normativa de contrataciones públicas.

43 contratos suspendidos

De igual manera, la DGCP confirmó que recibió información del Inabie sobre la suspensión de 43 contratos por alegados incumplimientos.

Estos casos serán considerados dentro del proceso de verificación, particularmente en lo relativo a las condiciones en que se desarrolla la ejecución contractual.

La entidad señaló que, si de estas actuaciones surgen elementos que pudieran constituir infracciones a la normativa de contrataciones públicas, determinará las acciones correspondientes.

Esto podría incluir, cuando proceda, el inicio de procedimientos administrativos sancionadores previstos en la ley, siempre con respeto al derecho de defensa y al debido proceso.

La DGCP señaló que el régimen sancionador es uno de los mecanismos destinados a proteger la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas y procurar que quienes contratan con el Estado cumplan efectivamente las obligaciones asumidas.