El exmánager del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, Robert Sánchez, informó este martes que el artista se encuentra estable dentro de su cuadro clínico, tras los golpes que recibió durante el ataque ocurrido en su vivienda, hecho en el que ultimaron a su esposa, Zeneida Socorro Castillo, en el sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este, Santo Domingo.

"Yo acabo de verlo en el hospital. Él está estable, en estado de aceptación, porque antes estaba en shock. Su estado de salud es delicado, pero no grave", declaró Sánchez a su llegada a la funeraria Blandino, donde son velados los restos de Zeneida.

Explicó que el artista presenta una lesión de consideración en el ojo izquierdo, por lo que inicialmente se temió que pudiera perderlo; sin embargo, los médicos confirmaron que no será así.

"Tiene lesiones en el cráneo, porque todos los golpes fueron en el cráneo", indicó.

Asimismo, entiende que el país atraviesa una ola de delincuencia y consideró que el crimen ocurrido en la residencia del artista fue cometido con alevosía.

"Fueron más de ocho horas de tortura y barbarie en una casa", afirmó.

Sánchez explicó que, según datos preliminares, la madre de Zeneida le preguntó el día del hecho con quién estaba hablando, a lo que ésta le respondió que con un amigo.

"Ella es no vidente y le preguntó, y Zeni dijo: ´Un amigo de nosotros´, por lo que se maneja la hipótesis de que fue alguien cercano", refirió.

De igual manera, señaló que la esposa del merenguero no acostumbraba abrirle la puerta de su residencia a personas que no conocía.

"Ella no le iba a abrir a un desconocido. Las autoridades que hagan su trabajo", manifestó.

Julián y Zeneida tienen dos hijas que residen en Estados Unidos y llegarán al país este miércoles.

Los restos de Zeneida serán sepultados este jueves a la 1:00 de la tarde.

Sobre el hecho

Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, murió tras ser atacada en su residencia, en un hecho en el que el merenguero también resultó agredido.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Castillo fue sido atacada antes de que su esposo regresara a la vivienda, alrededor de la 1:00 de la madrugada.

La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que ocurrió el crimen.