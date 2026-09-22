Dolor y consternación golpean a comunidad de Mao por la muerte de una familia completa en incendio

Los ataúdes donde serán colocados los restos de la familia que murió en el incendio ocurrido en Mao, provincia Valverde ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Con la vivienda reducida a escombros y cinco vidas apagadas, el dolor y la consternación se apoderaron este martes del sector La Compuerta, en Mao, provincia Valverde, donde una familia murió durante un incendio ocurrido la madrugada.

En el lugar, familiares, vecinos y allegados permanecían consternados ante la magnitud de la tragedia.

Para quienes conocían a la familia, resulta difícil asimilar que, en cuestión de horas, el hogar donde transcurría sus vidas cotidiana quedó convertido en ruinas.

Reacciones de vecinos

"Devastado todo el mundo. Imagínese usted, cinco gentes que se mueran. Gente buena, gente que no hacen daño a nadie" , expresó Epifanio Mercado, vecino de la familia.

El hombre aseguró que la tragedia dejó una profunda herida entre los moradores del sector, quienes aún intentan asimilar lo ocurrido.

Jaime Polanco, otro vecino, consideró que la comunidad no volverá a ser la misma después de la tragedia.

Los moradores relataron que las llamas se propagaron con rapidez, lo que, según dijeron, dificultó cualquier intento de rescate de las personas que se encontraban dentro de la vivienda.

El dolor también alcanzó a los familiares de las menores. Carmen Jiménez, abuela de una de las niñas fallecidas, no pudo contener la emoción al ser consultada sobre la pérdida.

"No puedo dar declaraciones. Es muy fuerte. Es un caso muy fuerte para nosotros", expresó visiblemente afectada.

Identificación de víctimas Las víctimas fueron identificadas como Yudelca del Carmen Goris Estévez, de 32 años; Juan Félix Ventura, de 34; y sus tres hijas, de 9 años, 5 años y ocho meses de nacida, respectivamente.

Los familiares permanecían a la espera de las orientaciones de las autoridades forenses para conocer los procedimientos correspondientes y determinar los detalles de los actos fúnebres.

Investigación del incendio

Mientras tanto, las circunstancias que provocaron el incendio continúan bajo investigación.

Algunos vecinos señalaron que en el sector circula la versión de que el fuego pudo haberse originado por una falla eléctrica, aunque aclararon que no tienen certeza sobre esa hipótesis.

Las autoridades deberán establecer oficialmente cómo se inició el incendio y las circunstancias que impidieron que los cinco ocupantes pudieran salir de la vivienda.

En el lugar donde, horas antes transcurría la vida cotidiana de una familia, quedaron las paredes destruidas, los objetos consumidos por las llamas y el dolor de quienes ahora esperan despedir a cinco seres queridos.