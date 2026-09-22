Muertes policiales en septiembre duplican las del mismo mes de 2025

Las muertes en intervenciones policiales aumentaron durante septiembre de este año. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Las muertes ocurridas durante intervenciones de agentes de la Policía Nacional han aumentado este septiembre respecto al mismo mes del año pasado.

Hasta ayer, cuando faltaban nueve días para que concluya el mes, al menos 25 hombres habían fallecido en actuaciones con participación de agentes policiales, según un levantamiento realizado por Diario Libre. La cifra supera en 11 las 14 muertes registradas durante todo septiembre de 2025.

El dato del año pasado figura en el Boletín Estadístico de Seguridad Ciudadana 2025, elaborado por el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (Cadseci), del Ministerio de Interior y Policía.

Dos nuevos casos

Las dos muertes más recientes ocurrieron en intervenciones separadas en Verón-Punta Cana, La Altagracia, y Salcedo, Hermanas Mirabal. Con ambos casos, el registro pasó de 23 a 25.

La Policía identificó a los fallecidos como Luis David Fortuna Perdomo, alias "Caco de Leche", de 27 años, y Rolando Torres Vásquez, de 32.

Según el informe preliminar, Fortuna Perdomo era buscado por su presunta vinculación con un hecho en el que murió una menor de edad en el sector Cristinita. Los agentes lo localizaron en una pensión del sector Kosovo, en Verón-Punta Cana.

La versión policial sostiene que el hombre disparó contra los agentes cuando intentaban detenerlo y que estos respondieron a la agresión. Resultó herido y posteriormente falleció en el Hospital Público de Verón-Punta Cana.

El segundo caso ocurrió en Sanjón de La Jabilla, Salcedo. La Policía informó que Torres Vásquez se encontraba prófugo, tenía siete registros por distintos hechos delictivos y era señalado como integrante de una estructura criminal. Según la institución, disparó contra los agentes durante la intervención y estos repelieron la agresión. Posteriormente murió en el hospital municipal Pascasio Toribio Piantini.

Ambos casos se suman a una serie de fallecimientos registrados durante intervenciones policiales en distintos puntos del país. Desde el incidente ocurrido el 12 de septiembre en Los Coquitos, Boca Chica, se ha producido una seguidilla de muertes.

En apenas diez días, 21 personas han fallecido en este tipo de intervenciones. Solo durante el fin de semana fueron reportadas siete muertes.

La Policía ha atribuido varios de estos episodios a supuestos intercambios de disparos.

Reacciones

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, consideró que cada caso debe analizarse de manera individual y reconoció que, en algunos de ellos, los agentes pudieron haber actuado en exceso.

Por su parte, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, planteó que algunas de estas actuaciones podrían estar vinculadas, a su juicio, a una política estatal frente a las estructuras criminales.

Abinader se pronuncia dos veces Durante septiembre, el presidente Luis Abinader se ha referido en varias ocasiones a hechos violentos que han generado atención pública y ha exhortado a los señalados a entregarse a las autoridades. Tras el ataque contra Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, el mandatario informó sobre la captura de uno de los implicados. También pidió entregarse a los integrantes de la banda señalada por la Policía por el tiroteo ocurrido en Boca Chica. Ayer, el jefe de Estado reiteró la advertencia a los responsables del ataque en el que murió Zeneida Socorro Castillo y resultó herido su esposo, el merenguero Julián Oro Duro: "Si no se entregan, les va a ir peor".