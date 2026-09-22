La Policía Nacional identificó la noche de este martes a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", como uno de los presuntos responsable del ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, donde fue asesinada su esposa, Zeneida Socorro, y el artista resultó herido. Le pidió al alegado delincuente "que se entregue".

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que contra Troncoso fue emitida una orden de arresto, al tiempo que las autoridades mantienen una búsqueda activa para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), Germán Troncoso habría sido una de las personas dos personas que irrumpieron en la vivienda de la pareja, ubicada en el sector Brisa Oriental, Santo Domingo Este, durante la tarde del domingo y la madrugada del lunes. El artista fue agredido cuando llegó a su vivienda a la 1:00 de la madrugada. Su esposa ya había sido ultimada.

Frecuenta La Victoria

Durante una rueda de prensa esta noche en la sede policial, Pesqueira indicó que el sospechoso frecuenta la zona de La Victoria, en Santo Domingo Norte, por lo que le exhortó a entregarse por la vía que considere pertinente para responder por los hechos.

"No vamos a descansar ni un segundo hasta dar con su paradero, apresarlo y someterlo a la justicia", afirmó el portavoz policial.

Pesqueira aclaró que la investigación continúa en desarrollo.

Señaló además que las autoridades todavía no han podido establecer una conexión entre el sospechoso y otros elementos del caso, aunque aseguró que esa parte de la investigación se encuentra documentada y será presentada ante la justicia cuando corresponda.

Sobre la posibilidad de que alguno de los involucrados tuviera algún vínculo con la familia del artista, la Policía señaló que todavía no se ha establecido esa conexión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-22-at-102432-pm-76c435a0.jpeg Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Kevin o Yandel identificado comopresunto autor en ataque a Julián Oro Duro. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)