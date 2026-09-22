Senado aprueba en dos lecturas proyecto que prohíbe mercancías producidas mediante trabajo forzoso

Una sesión del Senado. ( CEDIDA POR EL SENADO. )

Durante la sesión del Senado de la República realizada este martes, en la provincia Monseñor Nouel en conmemoración a su 44 aniversario, los senadores aprobaron de urgencia, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley de prevención y prohibición de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

Con 27 votos a favor, el proyecto, propuesto por Félix Ramón Bautista, senador de la provincia San Juan y los 30 senadores que lo acompañan, fue aprobado.

En primera discusión obtuvo 26 de 27 votos y en segunda discusión fue aprobado con 27 de 27 votos.

La iniciativa tiene como objetivo establecer el régimen jurídico de prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de bienes, productos y manufacturas extraídos, procesados o elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

También busca proteger los derechos humanos fundamentales y la dignidad de los trabajadores en la cadena de suministro del comercio internacional.

Esta ley contribuye a la prevención y erradicación del trabajo forzoso en las cadenas de suministro vinculadas al comercio exterior; proteger la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas afectadas por prácticas de trabajo forzoso, y asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por la República Dominicana en materia de trabajo forzoso, derechos humanos y comercio.

Otras leyes aprobadas

El proyecto de ley, Ley del Casabe como patrimonio, propuesto por Casimiro Antonio Marte Familia, fue aprobado en primera discusión con 27 de 27 votos.

La iniciativa, proyecto de semillas de los senadores Héctor y Félix Bautista, fue aprobada en segunda discusión.

El Senado también aprobó en única iniciativa el proyecto para la instalación del ITLA en Mao, propuesto por su senador Odalis Rafael Rodríguez.

Reconocimientos

En el encuentro, el Senado también reconoció a personalidades importantes de la provincia Monseñor Nouel ante su 44 aniversario.

Salvador Gómez Gil, primer senador de la provincia.

Roberto Artemio Rosario, abogado de la provincia.

Alberto Peña Vargas, primer gobernador de la provincia, a quien se le realizó un homenaje póstumo.