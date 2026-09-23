El viaje cotidiano al trabajo que terminó en tragedia para una familia en Santiago

Marilandy Jiménez Taveras, víctima del accidente de tránsito. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Lo que debía ser un recorrido habitual hacia sus respectivos lugares de trabajo terminó en tragedia para una familia del sector Cienfuegos, en Santiago Oeste, luego de que la motocicleta en la que se desplazaban tres de sus integrantes fuera impactada por un autobús en la intersección de las avenidas Salvador Estrella Sadhalá y 27 de Febrero.

En el accidente falleció Marilandy Jiménez Taveras, de 31 años, quien viajaba junto a su esposo, Longo Escobosa, y un hijo de 16 años. Ambos resultaron heridos y, de acuerdo con familiares, sus lesiones no revisten gravedad.

La familia salió alrededor de las 6:30 de la mañana desde Cienfuegos con destino a Tamboril. Marilandy se dirigía a su trabajo en una zona franca, mientras que su esposo labora en una empresa dedicada a la elaboración de embutidos. El adolescente acompañaba a su padre en la jornada laboral.

La rutina de esa mañana quedó interrumpida por el impacto.

Detalles del accidente

Mientras esperaba la entrega del cadáver en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el padre de la víctima, Ramón Ignacio Rodríguez, describió el momento como una tragedia para la familia.

"Estamos aquí esperando que me entreguen el cadáver de mi hija, que tuvo un accidente", expresó Rodríguez, visiblemente afectado.

El cuerpo de Marilandy será sepultado mañana jueves a las 10:00 de la mañana en el cementerio de El Ingenio, según informaron sus familiares.

Investigación y consecuencias

El autobús involucrado en el accidente pertenece a una empresa privada que ofrece servicios de transporte escolar, de acuerdo con informaciones recogidas en el lugar.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) investigan las circunstancias en qué ocurrió el suceso.

En el lugar quedaron algunas de las pertenencias que llevaba la familia, entre ellas la comida que Marilandy había preparado para consumir durante su jornada de descanso, un detalle de la rutina de aquella mañana que terminó convertido en el recuerdo de un viaje cotidiano que nunca llegó a su destino.