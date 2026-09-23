La Vega se prepara para celebrar este jueves el Día de Nuestra Señora de las Mercedes

Interior de la parroquia Santuario Nuestra Señora de las Mercedes, en el Santo Cerro, La Vega. ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

La Vega se prepara para recibir este jueves 24 de septiembre a cientos de feligreses y peregrinos que participarán en las actividades religiosas por el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la República Dominicana, en la parroquia santuario del Santo Cerro.

La jornada comenzará a las 5:00 de la mañana con una eucaristía presidida por el padre Isaías Pinales Ferrera, mientras que a las 6:30 de la mañana se celebrará otra misa a cargo del padre Rafael de Jesús Mendoza Guzmán.

El acto central será la misa oficial del día, pautada para las 9:00 de la mañana, presidida por monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de la Diócesis de La Vega. A la celebración religiosa han sido invitados el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos.

Llegada de peregrinos

Desde este miércoles, el Santo Cerro registra un incremento en la llegada de visitantes procedentes de distintas comunidades, quienes participan en las celebraciones, cumplen promesas y acuden al santuario para orar ante la imagen de la Virgen de las Mercedes.

La festividad también genera un movimiento comercial en los alrededores del templo. Vendedores aprovechan la concentración de visitantes para ofrecer alimentos, bebidas, velones, artículos religiosos y otros recuerdos relacionados con la celebración.

Procesión y cierre

Los actos concluirán a las 3:00 de la tarde con la tradicional procesión de la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes por los alrededores del santuario, en un recorrido en el que participarán los devotos como parte de una de las principales expresiones de fe de esta celebración.