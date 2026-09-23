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Embajada de EE. UU. presenta a su nuevo ministro consejero en República Dominicana

El nuevo ministro consejero busca fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y República Dominicana

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    Embajada de EE. UU. presenta a su nuevo ministro consejero en República Dominicana
    Prashant Hemady, nuevo ministro consejero de la Embajada de EE. UU. en RD. (TOMADA DE LA EMBAJADA DE EE. UU. EN RD)

    La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana presentó a Prashant Hemady como su nuevo ministro consejero, durante una recepción ofrecida el martes por la embajadora Leah Campos en su residencia.

    El encuentro reunió a autoridades y representantes de los sectores público, privado e institucional del país, quienes compartieron con los nuevos líderes de la misión diplomática estadounidense.

    Recepción oficial

    La recepción sirvió además como espacio para estrechar vínculos y conversar sobre las prioridades compartidas que continuarán fortaleciendo la relación entre Estados Unidos y República Dominicana.

    • Durante la actividad, la misión diplomática destacó la importancia de mantener el diálogo y la cooperación con los distintos sectores de la sociedad dominicana, en el marco de los vínculos entre ambos países.
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    Sobre Hemady

    Antes de su asignación en Santo Domingo, Prashant Hemady se desempeñó como Oficial de Servicios Generales Supervisor en París, Director de la Unidad de Apoyo a Irak en Ammán, y Oficial de Gestión de Misión en Washington. También ha ocupado diversos cargos en Belfast, Chennai y Beijing.

    Antes de incorporarse al Departamento de Estado en 2007, Prashant trabajó durante una década en Nueva York, primero en gestión de activos en D. E. Shaw, y posteriormente en gestión de operaciones en J. Crew.

    Prashant obtuvo una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Escuela Wharton y una Licenciatura (BA) de Hamilton College.

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