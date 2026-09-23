Entre el adiós al amor de su vida y su pronóstico estable transcurren las horas de Julián Oro Duro

El merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo conocido como Julián Oro Duro. ( FOTO TOMADA DEL INSTAGRAM DEL ARTISTA )

Mientras familiares y allegados dan el último adiós a Zeneida Socorro Castillo, su esposo el merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo conocido como Julián Oro Duro cumple su tercer día de ingreso en el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) bajo condición estable y atención permanente de un equipo médico.

De acuerdo con el segundo informe de seguimiento emitido ayer por el centro de salud, los principales indicadores del artista se mantienen dentro de parámetros favorables, mientras el equipo de neurocirugía continúa realizando estudios sobre la hemorragia previamente identificada, que presenta buena evolución y es manejada de manera conservadora.

En tanto, el área de cirugía maxilofacial continúa con los protocolos correspondientes ante espera de decisión de procedimiento quirúrgico.

Justicia por Zeneida

En la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga el dolor por la muerte de Zeneida, de 60 años, imperó entre los reclamos de justicia de sus parientes y conocidos.

Entre lágrimas, Ángela Sarante, hermana del merenguero, pidió que se aplique todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables del ataque contra su cuñada.

Al referirse a la forma en que los atacantes pudieron ingresar a la vivienda de Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este, destacó que Zeneida era muy precavida al momento de abrir la puerta.

"No te sé decir cómo entraron porque yo no estaba, pero ella era muy precavida para abrir la puerta, ella cuando abría la puerta, era porque conocía a la persona" Ángela Sarante Hermana de Julián Oro Duro “

"Algo que no se puede explicar"

Elvis Peguero, músico de la orquesta de Julián Oro Duro desde hace siete años y cercano a la familia, describió la tragedia como "algo que no se puede explicar", y expresó su consternación por la compañera de vida del merenguero durante más de 30 años.

El instrumentista también reclamó justicia y manifestó su preocupación por el estado de salud de Julián, quien continúa hospitalizado.

En tanto, el diputado y vicepresidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Jesús Batista Suriel, exigió a la Policía Nacional profundizar las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

A su salida de la capilla, cuestionó que el suceso pueda ser atribuido a un intercambio de disparos o a un atraco común y consideró necesario determinar qué ocurrió dentro de la residencia.

"Es que no puede ser intercambio de disparos, unos delincuentes comunes y corrientes no van a entrar a una propiedad y van a durar hasta la una de la mañana esperando a que llegue el objetivo principal, que en este caso era Julián. Entonces eso debe de investigarse", sostuvo.

Policía identifica uno de los presuntos autores

A las 10 de la noche del martes, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira ofreció una rueda de prensa en la que identificó a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", como uno de los presuntos responsables del ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro.

Pesqueira le pidió que se entregue por la vía que considere.