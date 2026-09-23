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muerte interno CCR Las Parras
muerte interno CCR Las Parras

Matan recluso en cárcel Las Parras de una estocada en el pecho

La DGSPC identificó a la víctima como Félix Antonio Badía y al matador como Jabes Emmanuel Aquino

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    Matan recluso en cárcel Las Parras de una estocada en el pecho
    Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

    Un privado de libertad murió este miércoles tras recibir una estocada en el pecho durante un incidente con otro interno en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

    La víctima fue identificada como Félix Antonio Badía, quien cumplía una condena de 20 años de prisión.

    De acuerdo con una nota de prensa de la DGSPC, el informe preliminar establece que el privado de libertad Jabes Emmanuel Aquino le propinó una estocada en el pecho a Badía, ocasionándole la muerte.

    • El hecho ocurrió en el cuadrante 1, bloque C, piso 2, celda 3 del referido centro penitenciario.

    Investigación en curso

    La institución informó que las circunstancias en las que se produjo el incidente permanecen bajo investigación.

    Asimismo, indicó que el Ministerio Público y el Departamento de Homicidios de Santo Domingo Este fueron apoderados del caso para realizar las investigaciones correspondientes.

    Hasta el momento, la DGSPC no ha ofrecido detalles sobre las causas que habrían originado el enfrentamiento entre los dos internos.

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