La Policía Nacional informó la tarde de este miércoles que apresó al cuarto implicado en la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, quien permanece ingresado en un centro de salud a consecuencia de los golpes recibidos cuando regresó a su vivienda horas después.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que, en coordinación con el Ministerio Público, fue ejecutada la orden de arresto contra Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", de 18 años.

Por el hecho también fueron detenidos Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García (Peña), ambos en cumplimiento de órdenes de arresto, así como Kevin Dariel Germán Troncoso (Yandel), de 23 años, quien previamente se había entregado a las autoridades.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, Phillips Michael Tejeda Vásquez, quien se desempeñaba como técnico de acondicionadores de aire, había realizado trabajos en propiedades de Gilberto Julián Sarante Perdomo (Julián Oro Duro) y, en ocasiones, lo acompañaba en sus compromisos artísticos —bailes— en distintas comunidades. Además, realizaba encomiendas para el hogar del artista.

Entre los trabajos que habría realizado figuran la instalación de un aire acondicionado en la habitación de Julián Oro Duro y la reparación del portón eléctrico de la vivienda, entre otros.

Detalles de la investigación

En tanto, las investigaciones establecen de manera preliminar que Kevin Dariel Germán Troncoso (Yandel) y Juan Carlos Hernández García (Peña) habrían sido contactados por Phillips Michael Tejeda Vásquez para participar en el hecho criminal.

Asimismo, como parte de las evidencias y hallazgos obtenidos durante el proceso investigativo, la Policía informó que estableció que Zeneida Socorro Castillo había preparado alimentos y jugos para sus agresores antes de ser ultimada a golpes y con heridas provocadas por un arma blanca.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, profundiza las investigaciones y continúa recopilando evidencias con el propósito de determinar con precisión las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades individuales correspondientes.