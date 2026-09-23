Phillips Michael Tejeda Vázquez era una persona de extrema confianza del merenguero Julián Sarante (Julián Oro Duro) y, según informó la Policía Nacional, se desempeñaba como chofer del artista y le acompañaba a sus presentaciones.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, Phillips es señalado por las autoridades como la persona que habría planificado el hecho junto a su sobrino, Juan Carlos Hernández García.

En una rueda de prensa, explicó que, según la investigación, Phillips conocía los movimientos y las condiciones de la vivienda de Julián y su esposa, Zeneida Castillo, quien fue ultimada durante el ataque ocurrido el pasado domingo y madrugada del lunes.

El vocero indicó, además, que Phillips y su sobrino residen en el sector La Victoria, en Santo Domingo Norte, en una vivienda de dos niveles. Según explicó, uno de ellos ocupa la parte superior y el otro la inferior.

Durante un allanamiento realizado en la residencia, las autoridades ocuparon la vestimenta que, según Pesqueira, Phillips llevaba puesta la tarde del domingo, cuando presuntamente coordinó el hecho con los demás apresados en la entrada de La Victoria.

Asimismo, las autoridades informaron que encontraron 240 dólares en la vivienda. De acuerdo con lo declarado por Juan Carlos Hernández García a los investigadores, ese dinero le habría sido entregado como "adelanto".

Detenidos adicionales

Por el caso también están detenidos Kevin Daniel Germán (Yandel) y Lawrence Mark Liranzo (Chiquito). Según la Policía Nacional, ambos son señalados como las personas que habrían perpetrado el ataque en la vivienda del artista.

Pesqueira explicó que, de acuerdo con la investigación, los dos hombres esperaron dentro de la vivienda al artista hasta la 1:00 de la madrugada, cuando presuntamente lo agredieron a golpes. Antes su esposa fue ultimada. El vocero de la uniformada declinó contestar cuál de los dos mató a la señora.

Al ser cuestionado sobre cuál de los detenidos habría golpeado físicamente al merenguero cuando llegó a su casa, el vocero manifestó que ese aspecto permanece bajo investigación. Explicó que, al momento del la agresión, los involucrados apagaron las luces de la vivienda, lo que dificulta establecer quién habría cometido directamente la agresión.

Las autoridades también informaron que localizaron parte de las evidencias relacionadas con el crimen en la avenida Circunvalación, antes de llegar al peaje de San Luis, en Santo Domingo Este.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si los cuatro detenidos sustrajeron dinero de la vivienda ni, en caso de que así fuera, cuál habría sido la cantidad.

La esposa de Julián Oro Duro murió durante el ataque, mientras que el artista resultó herido y permanece en recuperación en un centro de salud.