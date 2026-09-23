Policía: Yandel y Lawrence fueron quienes perpetraron ataque tras entrar a casa de Julián Oro Duro

Diego Pesqueira en rueda de prensa este miércoles en la sede de la Policía Nacional en Santo Domingo. ( LUZ OGANDO )

La Policía Nacional señaló la noche de este miércoles a Kevin Dariel Germán Troncoso (a) Yandel y Lawrence Mark Liranzo Marcos (a) Chiquito como los dos hombres que ingresaron a la vivienda del merenguero Julián Oro Duro, y perpetraron el ataque en que su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y el artista resultó herido.

Durante una rueda de prensa, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, Yandel y Chiquito llegaron a la residencia alrededor de las 5:00 de la tarde y fueron recibidos por Castillo, quien incluso les ofreció comida.

Según Pesqueira, ambos permanecieron en la vivienda hasta horas de la madrugada en espera de Julián Oro Duro, quien permanece ingresado en un centro de salud.

Asimismo, Pesqueira indicó que las investigaciones han establecido que, de los cuatro detenidos por el caso, Phillips Michael Tejeda Vásquez (a) Leandro y Lawrence Mark Liranzo Marcos (a) Chiquito eran conocidos y personas de confianza del artista.

Julián habría sido sorprendido al llegar

Pesqueira explicó que el artista narró este miércoles que fue sorprendido por los atacantes cuando llegó a su residencia.

De acuerdo con la versión ofrecida por el vocero policial, las luces de la vivienda habían sido apagadas antes de la llegada del merenguero.