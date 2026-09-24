Aldeas Infantiles pide proteger la niñez

Jose Luis Benavides, director nacional de Aldeas Infantiles SOS República Dominicana. ( CEDIDA POR ALDEAS INFANTILES SOS )

Aldeas Infantiles SOS República Dominicana llamó a fortalecer las acciones de prevención, protección y acompañamiento familiar ante las situaciones de violencia y vulnerabilidad que afectan a niños y adolescentes, al conmemorar 47 años de trabajo en el país.

Datos sobre violencia

La organización citó datos de la encuesta Enhogar-MICS 2025, según los cuales el 68.8 % de los niños de uno a 14 años experimentó algún método violento de disciplina.

Durante 2025, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) atendió 27,421 casos de menores de edad en situación de riesgo, vulnerabilidad o vulneración de derechos.

Al menos 1,020 estuvieron relacionados con abuso físico o sexual, conflictos familiares, abandono, negligencia, explotación laboral o sexual, situación de calle y violencia intrafamiliar.

Programas y acciones

Aldeas Infantiles SOS inició sus operaciones en República Dominicana en 1979, tras el huracán David.

Actualmente desarrolla programas de cuidado familiar, acompañamiento a familias en riesgo de separación, empleabilidad y emprendimiento para jóvenes, alojamiento para quienes transitan hacia la vida adulta y formación de profesionales y cuidadores.