"Me explotaron los pies. No siento mis pies. No tengo agua. Voy a volver. Voy a poder". Con esas palabras, entre el dolor, el llanto y la incertidumbre, Juan Carlos Ávila Espaillat documentó en video los momentos posteriores a la supuesta explosión que lo dejó herido en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El dominicano, de 28 años, habría llegado al conflicto atraído por la posibilidad de obtener mejores ingresos y terminó enfrentándose a una realidad muy distinta a la que había imaginado. Ahora, mientras se recupera de las heridas sufridas en el campo de batalla, su familia concentra sus esperanzas en que pueda conservar la pierna y superar las lesiones provocadas por la explosión.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por su hermano, Carlos Ávila, Juan Carlos se encuentra actualmente con vida, estable y bajo cuidado de las fuerzas rusas. Aunque resultó gravemente herido, los médicos que lo atienden consideran, hasta el momento, que la pierna afectada no está en riesgo de amputación.

La recuperación, sin embargo, será compleja, no sólo la física, también la emocional.

Según explicó su hermano, el joven todavía tiene numerosos fragmentos metálicos alojados en una de sus piernas y deberá ser sometido próximamente a una intervención quirúrgica. La expectativa médica, de acuerdo con el familiar, es que pueda recuperarse y conservar la extremidad.

Una explosión que cambió la misión

El episodio ocurrió después de que, según el relato de Carlos Ávila, Juan Carlos y varios de sus compañeros fueran perseguidos por un dron de ataque. En medio de la huida, el dominicano habría pisado una mina, provocando la explosión que le ocasionó las heridas.

El hermano afirmó además que varios integrantes del grupo murieron durante el episodio, entre ellos un compañero identificado como Camilo Vargas.

Las propias publicaciones de Ávila Espaillat permiten observar parte de la dimensión de lo ocurrido. En uno de los videos, grabado aparentemente después de resultar herido, se le escucha repetir que no siente los pies y que no tiene agua, mientras intenta convencerse a sí mismo de que podrá salir con vida de la situación.

"Voy a volver. Voy a poder", repite entre quejidos.

Posteriormente, en otra grabación, el joven aparece siendo atendido sobre una camilla. En un mensaje posterior, intenta transmitir tranquilidad y asegura que se encuentra bien pese a sus heridas.

"Yo bien flaco y herido, aquí sobreviviendo", expresa mientras se graba.

De la esperanza económica al frente de batalla

Antes de convertirse en herido de guerra, Ávila Espaillat había tomado la decisión de incorporarse al Ejército ruso para participar en el conflicto contra Ucrania.

Según las informaciones que han trascendido sobre su incorporación, la propuesta que recibió contemplaba beneficios relacionados con el traslado: transporte nacional hasta el aeropuerto de salida internacional, pasajes aéreos, tasas e impuestos aeroportuarios y las reservas de alojamiento requeridas durante el viaje.

La expectativa de mejorar su situación económica terminó llevándolo a un escenario de extrema peligrosidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-120106-pm-230e4506.jpeg Foto de archivo del dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat posando desde la supuesta zona de conflicto. (TOMADA DE INSTAGRAM @JUANCARLOSAVILAESPAILLAT)

Pocos días después de incorporarse al conflicto, según sus propias publicaciones, ya se encontraba participando en operaciones militares. Una de ellas, relatada por el propio dominicano, consistió en intentar rescatar a tres soldados.

Según su versión, solamente uno pudo ser rescatado. Los otros dos habrían muerto durante la operación. En el mismo relato, Ávila Espaillat afirmó que su grupo tuvo que enfrentarse a combatientes del bando contrario.

"Rescate exitoso, cansado, pero rescate exitoso", dijo en el video, en el que aseguró que hubo dos bajas entre los tres soldados que pretendían rescatar y que su grupo abatió a cinco combatientes enemigos.

Estas afirmaciones corresponden al relato realizado por el propio Ávila Espaillat en sus publicaciones y no han sido corroboradas de manera independiente a partir de la información disponible.

Ahora comienza otra batalla: la recuperación

Tras ser herido, la prioridad para el dominicano ya no parece ser avanzar en el campo de batalla, sino superar las consecuencias físicas de las heridas.

Su hermano asegura que Juan Carlos no regresará al frente hasta completar su recuperación. La próxima cirugía será un momento determinante, especialmente por la presencia de fragmentos metálicos en la pierna.

Hasta ahora, la familia conserva una noticia alentadora: los médicos no consideran necesaria la amputación.

La evolución dependerá, no obstante, de la gravedad real de las lesiones, de la extracción de los fragmentos y de la respuesta de su organismo al tratamiento.

Las imágenes que el propio joven difundió ofrecen un testimonio crudo de los momentos posteriores a la explosión: un combatiente herido, sin saber inicialmente qué había ocurrido con sus piernas, intentando mantenerse consciente y repitiéndose que todavía podía salir adelante. "Voy a poder".

Esas palabras, pronunciadas en medio del miedo y el dolor, resumen ahora la esperanza de una familia que espera que Juan Carlos Ávila Espaillat pueda superar las heridas que sufrió en una guerra ajena a su país y regresar algún día a casa.

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