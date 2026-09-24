Obispo de La Vega llama a fortalecer las familias y recuerda a víctimas de la violencia

Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de La Vega, durante la celebración eucarística por el Día de Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El obispo de La Vega, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, llamó este jueves a fortalecer las familias, proteger a los más vulnerables y trabajar por una sociedad basada en la paz, la convivencia y el respeto a la dignidad humana, durante la homilía de la celebración eucarística por el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, en el Santo Cerro.

Durante su primera eucaristía como obispo de La Vega en el Santuario del Santo Cerro con motivo de esta festividad, Romero Cárdenas se refirió a las víctimas de la violencia y al impacto que los hechos delictivos tienen también sobre los familiares de las personas involucradas.

"La violencia trae muchas víctimas. Es víctima aquel que ha sido agredido, es víctima la familia del agredido. Es víctima también la familia de la persona que ha delinquido", expresó el religioso.

El obispo agregó que también resulta afectada la persona que comete un delito cuando pierde su libertad por el uso que hizo de ella.

"Es víctima también de la persona porque ha perdido la libertad y ha hecho mal uso de ella", manifestó.

Justicia y dignidad para los privados de libertad

Romero Cárdenas sostuvo que quienes cometen delitos deben responder ante la justicia, pero señaló que la pérdida de la libertad física no elimina la dignidad humana.

"Hay que responder a la justicia y hay que exigir que los hombres y mujeres que han delinquido paguen su culpa. Pero no pierde por ello su dignidad", afirmó durante la homilía.

Planteó la necesidad de que las personas privadas de libertad tengan condiciones dignas, acceso a servicios de salud, espacios de formación, acompañamiento espiritual y oportunidades de rehabilitación.

También señaló que las condiciones de los centros penitenciarios requieren atención y mencionó entre los aspectos pendientes la sobrepoblación, la incertidumbre de los procesos judiciales y la distancia de los internos de sus familias.

El obispo indicó que los programas de rehabilitación pueden contribuir a evitar que las personas que cumplen condenas vuelvan a delinquir.

Llamado a fortalecer las familias

En otro momento de la homilía, Romero Cárdenas llamó a prestar atención a las familias, los jóvenes, los enfermos, los adultos mayores y las personas en situación de vulnerabilidad.

"Hay que llenar las tinajas. Tenemos que seguir acompañando a las familias, a los enfermos, el acompañamiento a los jóvenes y la presencia junto a las personas encarceladas", expresó, al utilizar como referencia el relato bíblico de las bodas de Caná.

El religioso también planteó que la sociedad debe contribuir con educación de calidad, empleos, atención a la salud, seguridad y respeto a las leyes.

Sus planteamientos fueron pronunciados días después del hecho ocurrido en Santo Domingo Este en el que murió Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, quien resultó herido.

Por ese caso, la Policía Nacional informó sobre el apresamiento de cuatro personas señaladas como presuntas implicadas en el hecho, mientras continúa la investigación.

Celebración de la Virgen de las Mercedes

La celebración eucarística reunió este jueves a cientos de peregrinos que acudieron al Santuario del Santo Cerro con motivo del Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la República Dominicana.

En la actividad estuvo presente la vicepresidenta de la República y presidenta en funciones, Raquel Peña, además de autoridades de La Vega y representantes de otras instituciones de la región.

En su homilía, monseñor Romero Cárdenas también pidió por las autoridades y por quienes tienen responsabilidades públicas, a quienes exhortó a trabajar por el bien común y atender las necesidades de la población.

El obispo destacó además la importancia de la familia como espacio de protección, formación y acompañamiento, y pidió a la comunidad católica mantener la atención sobre quienes atraviesan situaciones de enfermedad, dificultades familiares, económicas o de otra naturaleza.