Delegación europea afirma que República Dominicana no puede cargar sola con la crisis haitiana

La delegación del Parlamento Europeo durante su recorrido por la frontera dominico-haitiana, junto a autoridades dominicanas. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

En una frontera donde el intercambio comercial mantiene unidas las necesidades de dominicanos y haitianos, una delegación del Parlamento Europeo conoció de cerca la realidad de ambos pueblos y sostuvo que la crisis de Haití requiere una respuesta internacional, más allá de los esfuerzos de República Dominicana.

La visita estuvo acompañada por el embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani, quien destacó la vitalidad del comercio fronterizo y el valor de los espacios que permiten a las comunidades de ambos lados desarrollar sus actividades.

El presidente de la delegación parlamentaria afirmó que la situación haitiana no constituye un problema exclusivo de República Dominicana. Señaló que, aunque las soluciones deben construirse en Haití, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de contribuir a que su población viva mejor y recupere la normalidad institucional.

"Es responsabilidad también de la comunidad internacional ayudar", expresó durante el encuentro con periodistas.

El representante reconoció los esfuerzos del Gobierno dominicano frente a la situación del vecino país y explicó que el recorrido buscaba escuchar, aprender y comprender sobre el terreno los desafíos que enfrenta la frontera.

El mercado como punto de encuentro

Fuentes Milani explicó que la Unión Europea ha apoyado tanto la estabilización de Haití como el fortalecimiento de servicios relacionados con el intercambio fronterizo.

Entre esas iniciativas citó las instalaciones del mercado binacional financiadas con cooperación europea, concebidas para facilitar un comercio más organizado y beneficioso para ambas comunidades.

Para el diplomático, la actividad observada en Dajabón refleja la energía de los dos pueblos y la importancia de preservar espacios donde puedan relacionarse mediante el comercio.

Consultado sobre una supuesta venta del mercado del lado haitiano a comerciantes chinos, el embajador negó esa versión.

"El mercado haitiano sigue siendo de Haití", sostuvo. Explicó que la delegación europea en ese país trabaja con las autoridades haitianas para poner las instalaciones en funcionamiento lo antes posible.

Recorrido y seguridad fronteriza

Durante la visita, los representantes europeos también observaron la verja perimetral. Fuentes Milani señaló que se trata de una obra en progreso y la describió como un esfuerzo por articular la relación entre ambos lados de la frontera.

Ante una pregunta sobre la celebración de elecciones libres en Haití en medio de la violencia de las bandas, el presidente de la delegación reiteró el respaldo de la Unión Europea a la democracia, la libertad y el respeto al derecho internacional.

La comisión fue recibida por el diputado Tony Bengoa y por autoridades del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), de la seguridad de la verja perimetral y de la Dirección General de Migración.

La agenda del recorrido incluyó el puente binacional, las instalaciones de Aduanas y el mercado, puntos que concentran parte de la actividad cotidiana entre Dajabón y Juana Méndez.

En ese escenario, los visitantes destacaron la necesidad de que dominicanos y haitianos puedan desarrollar sus relaciones comerciales en espacios seguros y organizados, mientras avanzan los esfuerzos para que Haití recupere su estabilidad.