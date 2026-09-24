Las autoridades dominicanas extraditaron a Puerto Rico al ciudadano dominicano Ramón Martínez, también identificado como Ramón Arturo Ortega Concepción, alias "El Negro Amante", quien era requerido por la justicia estadounidense por su presunta vinculación con varios delitos, entre ellos asesinato en primer grado y tentativa de homicidio.

La entrega fue realizada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), donde Martínez, de 44 años, fue puesto bajo custodia de oficiales de Estados Unidos, quienes posteriormente abordaron un vuelo comercial con destino a Puerto Rico.

La extradición fue ejecutada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de la Oficina de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), luego de completarse los procedimientos legales correspondientes y en cumplimiento del decreto que autorizó su entrega.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-112528-am-741ef8ac.jpeg Imagen suministrada a Diario Libre por el Departamento de Comunicaciones de la DNCD.

De acuerdo con la información suministrada por la DNCD, Martínez es requerido por las autoridades de Puerto Rico por cargos de asesinato en primer grado, tentativa de homicidio, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, además de disparar y apuntar con un arma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-112528-am-1-ac822170.jpeg Un oficial de la DNCD es mostrado en una imagen compartida a Diario Libre por el Departamento de Comunicaciones.

El imputado fue detenido en agosto pasado durante un operativo realizado en el sector Villa del Café Segunda, en Santo Domingo Oeste. Durante el procedimiento, las autoridades informaron que ocuparon un vehículo, una pistola marca HS-2000 con su cargador y varias municiones, además de documentación que fue incorporada al proceso.

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Tras su llegada a Puerto Rico , Martínez quedó a disposición de las autoridades judiciales de esa jurisdicción para responder por los cargos que se le atribuyen.

, quedó a disposición de las de esa jurisdicción para responder por los cargos que se le atribuyen. La DNCD señaló que la extradición forma parte de los esfuerzos de las autoridades dominicanas para fortalecer la cooperación internacional en la persecución del crimen organizado transnacional.