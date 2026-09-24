Tras meses del primer picazo, sigue sin iniciar puente de Guayajayuco en Elías Piña

Al lugar de la construcción de la obra fue llevada una retroexcavadora hace un tiempo. ( FOTO CEDIDA POR POR MANUEL GOMERA )

La llegada de una retroexcavadora no ha puesto fin a la espera en Guayajayuco, en Elías piña. Más de dos meses después del primer picazo para construir el puente sobre el río Artibonito, residentes de esta comunidad fronteriza aseguran que los trabajos siguen sin comenzar y reclaman que el anuncio se convierta en una conexión segura con Cruz de Cabrera, en Dajabón.

"Lamentablemente, aún no se ha comenzado", expresó Manuel Gomera, residente de la comunidad, quien denunció que la maquinaria trasladada al lugar permanece paralizada.

"Mandaron una retro, al parecer para hacer bulto", manifestó Gomera, al cuestionar que la presencia del equipo no se haya traducido en avances visibles para los moradores.

El comunitario explicó que, según una información que recibió de otra persona, la empresa contratista estaría atribuyendo la demora al mal estado de los caminos para transportar los materiales. Esa versión no constituye una explicación oficial de la compañía.

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Gomera cuestionó ese argumento, al considerar que las condiciones de acceso eran conocidas antes de anunciarse la construcción.

"Pero ellos vieron las condiciones de esa carretera", sostuvo. A su entender, el deterioro de los caminos no debería convertirse ahora en una justificación para mantener detenida una obra que la comunidad lleva años reclamando.

El acto del primer picazo se realizó en julio, encabezado por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, junto al ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre. El Gobierno presentó el proyecto como una respuesta al aislamiento y a las dificultades de comunicación de esta zona fronteriza.

La infraestructura conectará Guayajayuco, en el municipio de Pedro Santana, provincia Elías Piña, con Cruz de Cabrera, en Restauración, provincia Dajabón. Durante su anuncio se informó de una inversión aproximada de 250 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses. Ya el tres de agosto se había publicado un reclamo de los residentes por la falta de inicio de los trabajos.

Para estas comunidades, la espera tiene consecuencias que van más allá del calendario de una construcción. En testimonios recogidos por la Presidencia durante el anuncio del proyecto, habitantes describieron las dificultades que provocan las crecidas del río para acudir al hospital, asistir a la escuela y trasladar sus productos.

Ante la situación denunciada, los moradores reiteraron su llamado al Ministerio de Obras Públicas y a la empresa contratista para que expliquen las causas de la demora y establezcan una fecha concreta de inicio.

La información disponible para esta actualización no incluye una respuesta oficial sobre la denuncia de Gomera ni una confirmación de que el estado de los caminos sea el motivo del retraso.

Mientras tanto, los comunitarios siguen esperando que la maquinaria comience a trabajar y que el puente anunciado deje de ser una promesa pendiente sobre el Artibonito