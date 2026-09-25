Mirex alerta por ofertas de trabajo en Rusia ligadas a la guerra y facilitará regreso de dominicanos

Fachada del Mirex, que exhortó a los dominicanos a verificar las ofertas laborales para viajar a Rusia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) exhortó este viernes a los ciudadanos dominicanos a actuar con cautela ante ofertas laborales para viajar a Rusia, luego de recibir denuncias e informaciones sobre propuestas que podrían estar vinculadas posteriormente con actividades relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania.

La Cancillería recomendó verificar previamente la procedencia de cualquier oferta, así como la identidad del empleador y las condiciones de contratación, especialmente cuando las gestiones se realicen exclusivamente por medios digitales o mediante intermediarios cuya identidad o acreditación no pueda ser comprobada.

El Mirex señaló que cualquier vinculación con actividades relacionadas con un conflicto armado puede representar graves riesgos para la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos dominicanos.

Facilitarán retorno

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la Cancillería informó que brindará asistencia consular a los ciudadanos dominicanos que, tras haber accedido a este tipo de ofertas, se encuentren en una situación de vulnerabilidad o riesgo, y que realizará las gestiones correspondientes para facilitar su retorno seguro a la República Dominicana.

Contacto para asistencia

Para recibir asistencia consular, los ciudadanos dominicanos pueden comunicarse con la Embajada de la República Dominicana en la Federación de Rusia, ubicada en la calle Mytnaya 3, oficina 2A, Moscú, 119049, a los teléfonos +7 (495) 415-36-01 y +7 (495) 415-25-96, o al correo electrónico seccionconsularrusia@mirex.gob.do.

Desde Santo Domingo, también pueden comunicarse al (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100, o escribir a proteccionanacionales@mirex.gob.do.

El caso de Juan Carlos

La advertencia del Mirex se produce luego de que diera a conocer el caso del dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat, de 28 años, quien, según un documento atribuido al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, habría superado un proceso de selección y partido hacia ese país para prestar servicio militar bajo contrato en las Fuerzas Armadas de Rusia.

Ávila Espaillat, en los últimos días ha publicado en sus redes sociales imágenes y videos en los que aparece vestido de militar y relata aspectos de su día a día, así como de las misiones que le habrían sido asignadas como parte de las fuerzas armadas rusas.

El dominicano también documentó en video los momentos posteriores a una supuesta explosión que lo habría dejado herido en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con las informaciones disponibles, Ávila Espaillat habría llegado al conflicto atraído por la posibilidad de obtener mejores ingresos, pero terminó enfrentándose a una realidad distinta a la que había imaginado.

Horas después del ataque, su hermano, Carlos Ávila, informó que Juan Carlos se encontraba estable y bajo el cuidado de las fuerzas rusas.