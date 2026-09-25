Anciano de 95 años muere carbonizado durante incendio en su vivienda en Espaillat

Imagen de la calle donde se registró el incendio en el que murió calcinado un hombre de 95 años, en Canca La Reina, provincia Espaillat ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un hombre de 95 años murió carbonizado la madrugada de este viernes durante un incendio registrado en su vivienda, ubicada en el distrito municipal Canca La Reina, provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como Bolívar Hernández, un teniente pensionado de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

De acuerdo con informaciones preliminares, Hernández se encontraba solo en una de las áreas de la vivienda cuando se produjo el incendio, alrededor de la 1:30 de la madrugada.

Los demás ocupantes del inmueble se encontraban en otra área de la casa y lograron salir antes de que las llamas se propagaran.

Reacciones familiares

Familiares y allegados lamentaron la muerte de Hernández, quien, debido a su avanzada edad y sus dificultades para movilizarse, no logró salir de la vivienda a tiempo.

La vivienda afectada está ubicada en la calle Profesor Juan Bosch, próximo al Club 12 de Mayo, en Canca La Reina.

Posible causa del incendio

Vecinos señalaron que el fuego pudo haberse originado por una falla eléctrica, debido a que el servicio energético se habría interrumpido en dos ocasiones y, tras restablecerse, se produjo el incendio. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada.

Investigación oficial

Las circunstancias en que se originó el siniestro son investigadas por el Cuerpo de Bomberos, que procura determinar las causas del incendio.