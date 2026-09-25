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incendio en laguna de cabarete
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Reportan nuevo incendio en la Laguna de Cabarete

Hasta el momento no se han reportado personas afectadas ni daños a viviendas por el incendio.

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Reportan nuevo incendio en la Laguna de Cabarete
Imágenes de las llamas del incendio registrado anoche en la laguna de Cabarete, Puerto Plata. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Un nuevo incendio fue reportado la noche del jueves en la zona de la Laguna de Cabarete, en la provincia de Puerto Plata.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Cabarete se trasladaron al lugar y trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague hacia áreas residenciales cercanas.

Preocupación de residentes

El incendio genera preocupación entre residentes de la zona, debido a que este tipo de siniestros se registra de manera recurrente, principalmente durante los meses de mayor calor.

Incendios recurrentes

De acuerdo con informaciones ofrecidas desde la zona, durante este año se han registrado varios incendios en el entorno de la laguna, aunque no se han determinado las causas de todos estos eventos.

Hasta el momento no se han reportado personas afectadas ni daños a viviendas por el incendio.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.